La vital importància de triar un ‘crashpad’ durador i de màxima qualitat en l'escalada en ‘boulder’

L'escalada està de moda i la seva presència i èxit als Jocs Olímpics explica que aquest boom és a tot el món, no només a Espanya, on l'or d'Alberto Ginés va prémer el botó de l'accelerador i des d'aquell estiu de Tòquio el 2021, molts adolescents van començar a practicar aquest esport al nostre país. Això no obstant, el seu auge ha estat possible gràcies a un altre motiu fonamental: la gran evolució en matèria de seguretat que ha possibilitat transformar un esport de risc en un de masses.

Per fer possible que pujar a un bloc sigui una cosa apta per a tots els públics han hagut de passar més de 100 anys, quan a França intrèpids aventurers van començar a entrenar als boscos de Fontainebleau -a prop de París-. Allà, sense saber-ho, es va «inventar» l'escalada a ‘boulder’ amb la perícia de no caure a terra mentre intentaven resoldre problemes a la roca. Als 80 van arribar els primers ‘crashpads’ per esmorteir possibles caigudes i això va ser un reclam per animar més públic a practicar aquesta disciplina en bloc.

Gairebé 40 anys després d'aquests primers ‘crashpads’, l'evolució del ‘boulder’ -unit a les necessitats i exigències dels escaladors- ha provocat una especialització especial d'aquest component en què l'escalador diposita la seva confiança i la seva salut. És clau que un ‘crashpad’ respongui sempre com un escalador espera, ja tingui un ús o centenars d'usos. Per això la seva durabilitat i qualitat dels materials és de vital importància.

Espanya compta amb un dels millors especialistes en aquest sector dels ‘crashpads’ i són tan conscients del compromís que adquireixen que tot el procés de fabricació és artesanal. “Tenim més durícies per cosir que per escalar ja que confeccionem a mà tots els productes que oferim. Un a un”, diuen des de Mushroompads.

Mushroompads neix de la passió de tres madrilenys per reinventar i millorar productes d'escalada, en aquest cas del ‘boulder’, aplicant l'excel·lència a cadascun dels materials que formen un ‘crashpad’ per aconseguir la màxima qualitat i durabilitat de tots els matalassos.

Materials dels ‘crashpads’ de Mushroompads

Teles: porten més d'una dècada utilitzant la marca Cordura, i els considera en gran part responsables d'aquesta eterna durabilitat dels seus matalassos i accessoris.

Coberta: la coberta -així com tot el pad- és de cordura balística de 1000 fils, amb doble resinat interior i un tractament hidròfug a l'exterior.

Reforços: 1680 deniers més kevlar amb aramida el converteix en el material més dur del món preparat per aguantar infinitat de frecs.

Ancoratges de Duralumini, que és la combinació més lleugera alhora que duradora per a tots els punts d'ancoratge.

Escumes: el cor del 'crashpad' de cèl·lula oberta té una duresa necessària per a una durabilitat demostrada i que compleix les normatives REACH-OEKOTEX. El de cèl·lula tancada té dues densitats i materials diferents per a una millor absorció i dissipació de la caiguda.

FR: Full recovery, usada en muscleres i part posterior de les motxilles.

El profund coneixement de Mushroompads del terreny en què es mouen els ha portat a oferir set tipus de matalassos diferents, segons les necessitats de cada escalador, encara que tots coincideixen en la màxima qualitat i durabilitat.

Magnesi sostenible i de màxim assecat

Com a especialistes en escalada en bloc, i recollint el guant del nord-americà John Gill als seixanta, -que va introduir el magnesi de la gimnàstica esportiva a l'escalada-, des de Mushroompads han elevat la qualitat de l'elaboració d'un magnesi propi, artesà, 'made in Spain' i el procés del qual es realitza quilo a quilo.

El magnesi és l'únic element que separa -o uneix- segons es miri, les nostres mans de la roca, per la qual cosa és clau que aporti adherència i confiança en qualsevol mena de situació. El seu magnesi és de procedència salina, i els seus ingredients són carbonat de magnesi, òxid de magnesi i aigua. És la fórmula que utilitzen des de fa 11 anys perquè simplement és la que ha donat millor resultat i perquè els permet continuar sent sostenibles.

Permet el millor assecat per als dits i més sensació d'adherència alhora que cuida la pell ja que no conté resines ni agents assecants. És completament soluble, per la qual cosa l'impacte sobre la roca desapareix amb la primera pluja (en cas de fer servir magnesi amb col·lofonia o qualsevol altra resina, una vegada que cristal·litza es queda adherida a la roca).

Igual que la seva varietat en ‘crashpads’, en magnesi també ofereixen la possibilitat de portar-lo a les mans de manera líquida o en pols. Mushroompads ofereix múltiples vies per resoldre de la millor manera la qüestió de la seguretat al ‘boulder’.