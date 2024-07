Cinc consells per mantenir-se en forma durant les vacances

Ha arribat la temporada d'estiu, per a molts, període de vacances. L'estiu és un dels períodes més desitjats, ja que s'associa a platja, descans, desconnexió, etc. Però què passa amb l'esport? Durant aquesta temporada se sol deixar de banda l'activitat física i es canvia per desconnexió. Tot i que, no és gens recomanable practicar el sedentarisme. En aquest article t'explicarem com fer esport durant les vacances i, tranquil, perquè no et suposarà cap esforç extraordinari.

Comença a activar-te a l'estiu

1.Caminar més

Normalment de vacances optem per portar una dieta més relaxada i un estil de vida més sedentari. Estar estirat a la platja moltes hores, passar la tarda en una terrasseta o simplement descansar són algunes de les opcions més habituals. Moltes persones aprofiten també el període de vacances per fer turisme. Aquest podria ser un bon moment per augmentar els passos diaris i elevar així l’exercici físic i la despesa calòrica sense gairebé adonar-nos-en. Per fer-ho més suportable, podem dissenyar un itinerari agradable per zones en les quals vulguem veure monuments o llocs d’interès deixant de banda el cotxe o l’autobús i fins i tot planificar activitats de senderisme allà on siguem. D’aquesta manera, a més de fer exercici, es pot arribar a racons que des del transport no se solen trobar. No oblidis hidratar-te i protegir la teva pell del sol amb SPF50.

2.Aprofitar l’entorn natural per fer exercici

Tancar-se en un gimnàs estant de vacances sol ser l’última cosa que ve de gust. Per això, és una bona alternativa mirar d’aprofitar espais naturals i a l’aire lliure per fer una mica d’esport. Segurament no estar tancat entre quatre parets, notar la brisa i disfrutar de les vistes mentre es fan esquats faran l’exercici més interessant. Per què no una rutina d’abdominals a la piscina? O una de càrdio a la platja, o sortir a córrer per una nova ciutat. L’entorn agradable, la natura i la novetat del paisatge poden amenitzar l’exercici i fer-lo més desitjable. ¿Per què no acabar aquesta rutina de cames amb un bon capbussó al riu? Si en canvi es prefereix entrenar-se sota sostre, cada vegada més hotels compten amb petits i no tan petits gimnasos en els quals entrenar-se o fins i tot ofereixen activitats guiades a les zones comunes.

Fer esport a la natura és el més recomanable per cuidar el benestar físic i mental / freepik

3. Incloure l’exercici en la planificació del viatge

«L’exercici més efectiu és el que es fa». Aquesta és una màxima del fitnes que és més que demostrable. De res serveix ficar les vambes a la maleta si després es troben 2.000 excuses per no sortir a córrer. Per evitar caure en aquesta temptació, una bona solució és determinar el moment del dia que dedicarem a fer exercici. Potser és llevant-nos mitja hora abans que els altres i sortint a córrer amb la fresqueta del matí, o potser el nostre moment és abans de sopar, quan ha caigut el sol mentre els altres descansen. Però és clar que si es reserva un forat, serà més fàcil portar-ho a terme. De la mateixa manera, serà important saber què es farà. No n’hi ha prou amb posar-se les vambes a l’hora de la migdiada perquè llavors arriba allò de: ‘¿i ara què?’ Si dubtes de com adaptar els teus exercicis de gimnàs a l’aire lliure o si prefereixes portar a terme una rutina diferent a l’estiu, contacta amb un professional de l’entrenament perquè pugui donar-te unes pautes que puguis seguir allà on siguis.

4. Exercicis amb pes corporal

En funció del destí o l’estil d’allotjament en el qual ens trobem disposarem d’una sèrie de maquinària o de recursos que ens permetran portar a terme una o una altra rutina d’entrenament. Per evitar quedar-te sense saber què fer, és recomanable demanar a un professional una rutina d’exercici planificada que es pugui desenvolupar amb pes corporal i sense necessitat de material per poder portar-la a terme en qualsevol context. Hi ha múltiples exercicis que poden fer que la teva rutina s’adapti de la millor manera a tu. Sense impacte, sense salt, sense necessitat de tombar-se, sense ús de manuelles, o per contra, amb bandes o amb un ‘trx’ si saps que en disposaràs d’un. Sigui com sigui, el pla i l’anticipació seran clau perquè tot sigui més fàcil.

5. Disfrutar de la desconnexió

Finalment, aprèn a disfrutar de la desconnexió. Opta per alguna classe de ioga, meditació o sessió d’estiraments per aconseguir que el benestar físic d’haver-te entrenat passi també a convertir-se en benestar emocional. Les vacances ens han de permetre agafar forces per a la resta de l’any i cuidar el cos i la ment ens ajudaran a aconseguir aquest objectiu.