Girmay s’emporta el primer triomf a l’esprint

Biniam Girmay (Intermarché) es va imposar en la primera de les vuit arribades del Tour de França d’aquest any dissenyades perquè acabin a l’esprint. Una caiguda a 2,3 km de la meta va eliminar algun dels velocistes favorits a la victòria com Jasper Philipsen (Alpecin), que també s’havia quedat sense Mathieu van der Poel de llançador per una punxada a 6 km.

L’eritreu Girmay (24 anys), que ja havia mostrat el seu potencial de velocista l’any 2022 a la clàssica Gant-Wevelgem i, sobretot, en vèncer Van der Poel en un final d’etapa del Giro, va sumar el seu primer triomf al Tour en superar Fernando Gaviria (Movistar) i Arnaud de Lie (Lotto-Dstny).

L’etapa entre Plaisance i Torí, de 230,8 km, la més llarga d’aquesta edició, completament plans, amb només 3 cotes que el pilot va passar sense adonar-se’n tenia tres alicients. Saber qui la guanyaria, si podria ser el britànic Mark Cavendish i així superaria Eddy Merckx amb 35 victòries i si hi hauria canvi de líder, compartit per Pogacar, Evenepoel, Vingegaard i Carapaz, tots amb el mateix temps i ordenats per les arribades.

Cavendish no va guanyar. De fet, ni se’l va veure situat en disposició de lluitar l’arribada. mentre que Carapaz sí que va fer el possible per fer-se amb el mallot groc, entre la indiferència dels alres tres que no van mostrar cap intenció de retenir-lo o prendre’l.

L’etapa va ser tan tediosa com era d’imaginar. Després de dos dies insòlits en un inici del Tour, amb dues etapes exigents, com si els organitzadors pretenguessin desgastar els ciclistes d’entrada, crear diferències i rebaixar tensions per evitar les trompades habituals, el pilot es va prendre el camí cap a Torí com un passeig. No hi va haver ni un intent d’escapada seriós, ni la de Fabien Grellier (Total Energies), a 66 km de meta ho va ser.

La d’avui entre Pinerolo i Valloire, de només 139 km i amb el terrible Galibier, tant de pujada com de baixada a la meta, serà ben diferent. A més de saber qui la guanya, servirà per confirmar si el duel desitjat entre Pogacar i Vingegaard és plausible.