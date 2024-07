Països Baixos supera l’escull romanès per ser a quarts (0-3)

Els Països Baixos han acabat sense cap remordiment amb el somni romanès. El combinat neerlandès ha sabut aprofitar les seves fortaleses per a superar amb solvència una selecció Romanesa que s'ha limitat a fer-se fort en defensa i caçar alguna acció aïllada en transició.

Romania ha encetat el duel com més els convenia. El combinat dirigit per Edward Iordanescu es replegava amb prudència i aprofitava algunes errades neerlandeses per castigar mitjançant transicions ràpides que generaven ocasions de perill incipients.

Però a mesura que avançaven els minuts, les energies romaneses s’anaven esgotant. El ritme del joc l’estabilitzava la selecció dirigida per Ronald Koeman, que se sentia molt més còmode amb la pilota controlada que replegant-se a la seva meitat de camp. Precisament després d’una llarga jugada neerlandesa, Xavi Simons ha fet arribar la pilota a Cody Gakpo, que desfent-se del seu defensor ha atzibat una fuetada amb la dreta que Florin Nita ha tocat, però no desviat. El gol obligava a la reacció romanesa, i els de Iordanescu no s'han arronsat. Mitjançant transicions continuaven xafant àrea neerlandesa, tot i no aconseguir trobar porteria més que en una ocasió. Però la reacció ha estat més aviat una rabiola que ha durat tot just cinc minuts.

Els de Koeman se sentien superiors i exhibien el seu talent sobre el camp. Primer, Simons ha provat una centrada de rabona obviant la possibilitat de fer-ho amb l’esquerra, i després Memphis Depay ha volgut sorprendre tothom amb un intent de gol olímpic colpejant amb l’exterior del peu.

Aquella rabiola posterior al gol de Gakpo s'ha repetit en els primers minuts després de la represa. Però altra vegada, s'ha acabat massa ràpid. Els neerlandesos es concentraven en assetjar la porteria romanesa: primer ho ha provat Virgil Van Dijk, que es s'ha trobat amb el pal; Gakpo ha tornat a marcar aprofitant un rebot, però ho feia en posició antireglamentària. Tot i això, el jugador del Liverpool no s'ha arronsat, i aprofitant una errada de Radu Dragusin ha servit el segon a Donyell Malen. El jugador del Dortmund ha certificat la classificació neerlandesa amb una cavalcada en solitari en el temps afegit.