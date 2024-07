El CE Manresa aprova la seva conversió en societat anònima esportiva

El Centre d'Esports Manresa ha aprovat aquest dijous a la nit la conversió de l'entitat en societat anònima esportiva (SAE). Era el punt més interessant de l'ordre del dia en una reunió de socis en què no s'ha permès l'entrada de la premsa per informar-ne.

Segons el propi club, s'ha aprovat la gestió de la junta directiva fins al passat 31 de desembre. També s'han aprovat els comptes anuals de l'exercici finalitzat el mateix dia i la incorporació del primer equip, del juvenil A i del cadet A a la societat anònima esportiva, a part de la cessió del futbol base a la Fundació del CE Manresa.

El punt més cridaner era el de la conversió en SAE, que també ha quedat aprovat. Un total de 56 socis han assistit a l'assembla.

La conversió ha de facilitar l'entrada d'un grup inversor a l'entitat, el nom del qual no ha estat desvetllat, a partir del qual el CE Manresa fixarà els seus objectius de futur. Com va informar la setmana passada Regió7, els primers canvis esportius derivaran en l'entrada d'Àlex Redondo com a director executiu i de Mikel Azparren com a entrenador del primer equip, en substitució d'Aitor Maeso.