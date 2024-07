El Covisa Manresa es reforça amb Héctor Pavel Pérez, provinent de l'Albacete

El Covisa Manresa continua incorporant reforços per a la temporada que ve. Aquest cop, es tracta d'Héctor Pavel Pérez, procedent de l’Albacete Futbol Sala, de Segona Divisió B, i internacional amb la selecció absoluta de la República Dominicana. Pavel, que a 5 anys va anar a viure a Salou, arriba amb l’experiència d’haver disputat una temporada a la categoria de plata amb el Sala 5 Martorell. Fitxa per una temporada.

Tot just un dia després de l’anunci del primer reforç del Covisa Manresa per a la pròxima temporada, el porter de Castellbell i Vilar Imad Ruiz, el club manresà ja ha tancat el segon fitxatge per la temporada que ve, segons ha pogut saber Regio7. Héctor Pavel Pérez va ser company d’Imad, precisament amb qui va assolir l’ascens a Segona Divisió amb el Sala 5 Martorell. Pavel juga a la posició d'ala i en les dues temporades que va estar al Martorell va marcar 26 gols i va donar 23 assistències.

Pavel va començar la trajectòria esportiva a la seva ciutat, en el Club Salou Futbol Sala, on va passar per gairebé totes les categories de la base i fins al primer equip. Allà, va disputar la Final a Quatre de la Copa Catalunya. Després, va fitxar pel Sala 5 Martorell, on va aconseguir l’ascens a Segona Divisió i, posteriorment, la salvació l’any següent. L’estiu passant, va arribar a Albacete amb l’objectiu de repetir la gesta aconseguida amb el club del Baix Llobregat, tot i que no ho va assolir.

Imad i Pavel, són dues de les noves peces que lluitaran per l’ascens del Covisa a la Segona Divisió la temporada que ve. A l’espera de nous anuncis, aquestes dues incorporacions se sumen a les renovacions de Carlos Lavado, Asis Boukhress, Carles Ambrós, Oriol Blasco, Oriol Jo, Terri i Aaron Riera per a la confecció de la nova plantilla.