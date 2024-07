David Checa i dos equips del santvicentí Ramon Basomba participen a les 24 Hores de Montmeló

El quatre vegades campió mundial de resistència, el santfruitosenc David Checa, és una de les atraccions de la 29a edició de les 24 Hores de Motociclisme del Circuit de Catalunya, que arrenquen aquest dissabte a les 12 del migdia al traçat vallesà. A la prova també hi haurà dos conjunts del santvicentí Ramon Basomba, un dels habituals en la prova, que enguany ha decidit no prendre-hi part.

Checa forma part del conjunt Yamalube Folch Endurance, am el dorsal número 4, juntament amb Marc Miralles, el francès Camille Hedelin i Joan Zamorano. Els seus principals adversaris per al triomf final haurien de ser el FR Moto Racing Team i el Kawasaki Català.

Per la seva banda, Ramon Basomba, "als meus 53 anys, 24 temporades i 28 fractures", ha decidit no córrer aquest any i dedicar-se a preparar els seus equips. El bagenc ha decidit que només correrà un cop més i ho farà a la propera NW200 d'Irlanda del Nord o a les 24 Hores del 2025. Ha estat podi diverses vegades a Montmeló dins de la seva categoria.

Enguany, una de les motos serà de 1.000 centímetres cúbics, la Yamaha R1 de la categoria STK1000, amb dos pilots de la casa, Lluís Salvador i Xavi Hernández, el portuguès Miguel Romao i el francès Jules Blanc. Duran el dorsal 18.

L'altra formació és una Yamaha R6 amb el dorsal 28 i amb diversos podis a la categoria STK6. Surt a intentar guanyar-la. La pilotaran els francesos Wayne Bourgeais, Mathieu Boisdon i Lionel Cazals, a més de l'alacantí Adrián de la Puerta.