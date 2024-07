Espanya elimina sobre la botzina l'amfitriona (2-1)

Espanya és la primera selecció semifinalista d’aquesta Eurocopa. Els de Luis de la Fuente han superat aquesta tarda a Alemanya en un partit que s’ha decidit amb un gol de cap Mikel Merino quan tots dos conjunts semblaven signar la tanda de penals, tot just quan fa 40 anys, a l’Eurocopa del 1984, el combinat espanyol va eliminar el germànic amb un gol, també de cap, d’Antonio Maceda en el darrer minut del duel.

Els primers minuts del duel han estat marcats pels nervis i la manca d’efectivitat d’ambdós combinats en el darrer terç de camp. Els jugadors entrenats per de la Fuente han estat els primers a assetjar la porteria defensada per Manuel Neuer, però les rematades de Pedri, Lamine Yamal o Robin Le Normand arribaven mansament als dominis del veterà porter del Bayern de Múnic.

La tensió inundava l’atmosfera de l’Stuttgart Arena. Els jugadors entrenats per Julian Nagelsamann no acabaven de trobar els seus homes més importants en atac, però tenien clares les seves prioritats defensives: no permetre cap acció en transició. Les trompades de la selecció amfitriona se les han repartit Yamal i Pedri. De fet, el canari només ha aguantat set minuts sobre la gespa, ja que s’ha hagut de retirar del terreny de joc després de rebre un parell de dures entrades consecutives de l’exmadridista Toni Kroos.

Les úniques aproximacions que generaven una mínima sensació de perill depenien de rematar pilotes centrades des de l’extrem o a partir de pilota parada. L’ariet Kai Havertz tendia a ser el receptor d’aquests enviaments, però els defensors del combinat nacional no perdien la marca del jugador de l’Arsenal i diluïen amb èxit les ocasions dels de Nagelsmann.

La segona meitat ha començat amb el combinat estatal més incisiu en atac. Com en els partits previs, la profunditat que oferien Yamal i Nico Williams des dels extrems obligaven els amfitrions a obrir-se i deixar molt espai a la zona central de l’àrea. El primer a provar-ho va ser Álvaro Morata, que a la mitja volta ha enviat la pilota als núvols. Amb més encert i lliure de marca va poder rematar Dani Olmo. El de Terrassa, que havia entrat en substitució de Pedri als primers compassos del duel, ha creuat de manera quirúrgica una rematada des de la frontal després d’una precisa passada de Yamal.

El gol ha revitalitzat els germànics. Els amfitrions eren conscients que ser a les semifinals de l’Eurocopa que organitzen passava inequívocament per marcar, i s’han atansat a la porteria d’Unai Simón. De la Fuente ha substituït ràpidament els seus tres homes més avançats amb la clara voluntat de defensar el resultat, donant entrada a jugadors treballadors.

A partir d’aleshores la selecció espanyola no ha fet altra cosa que tancar-se a la seva àrea. Alemanya continuava el seu setge. Era la crònica d’una mort anunciada. Espanya continuava sense poder encadenar cinc passades consecutives en camp contrari, mentre que els germànics no cedien en l’assajament mitjançant pilotes penjades a l’àrea. L’enèsima ha estat la definitiva. Wirtz s’ha vestit d’heroi local recollint una pilota morta a l’àrea petita i enviant-la a la porteria d’Unai Simón.

El partit semblava destinat a decidir-se des dels 11 metres. Però quan menys s’acostava a àrea rival el combinat espanyol, Mikel Merino ha caçat una centrada d’Olmo per sentenciar el duel. Amb aquesta victòria, el combinat espanyol elimina per primera vegada una selecció amfitriona en una Eurocopa o Mundial.