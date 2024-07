Marroc convoca l'anoienc Ilias Akhomakh per als Jocs Olímpics

El davanter del Vila-real Ilias Akhomakh, d'Hostalets de Pierola (Anoia) ha entrat en la llista definitiva de Marroc per als propers Jocs Olímpics de París que, en la competició de futbol, arrenquen el 24 d'aquest mes de juliol. Ilias, de 20 anys, entra per edat en els paràmetres de convocatòria per la competició olímpica, a la qual poden accedir els futbolistes masculins de menys de 23 anys amb tres excepcions. Serà el seu primer gran torneig amb el país nord-africà, el de procedència dels seus pares, després d'haver jugat amb la selecció espanyola en totes les inferiors.

Ilias, que l'estiu passat va deixar el Barça per jugar amb el Vila-real, ha fet dos gols a la lliga (un contra el seu exequip) i un a la Lliga Europa en la temporada que s'ha acabat. En la llista marroquina també hi ha coneguts com el també exjugador del Barça i ara al Betis Abde i el lateral del PSG Achraf Hakimi, que ocupa un dels dos llocs per a més grans de 23 anys.

Aquest és el cinquè esportista de les nostres comarques confirmat per a la cita parisenca, després de l'atleta santjoanenca Meritxell Soler, el gimnasta manresà Thierno Boubacar Diallo, i els piragüistes d'eslàlom de l'Alt Urgell Miquel Travé i Mònica Dòria. Aquesta última hi participarà, per segons Jocs seguits, representant Andorra.

La relació encara pot créixer. Tres futbolistes són a la prellista de l'equip masculí de futbol, el sallentí Joan Garcia, el martorellenc Eric García i el manresà Marc Pubill, i també s'espera a veure què passa amb la manresana Txell Ferré i si forma part de l'equip espanyol de natació artística. Aquesta setmana va ser descartada de l'equip femení de futbol la sesrovirenca del Barça Jana Fernández. Serà la primera vegada que la Catalunya central tingui representació en tres estats diferents. A Tòquio 2020 va ser en dos, ja que també hi era Mònica Dòria.