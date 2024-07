Tebas avança que el Barça és a prop de fitxar sense restriccions

Javier Tebas, president de LaLiga, va assegurar aquest dimecres que el FC Barcelona és a prop de complir amb el control financer de la competició i fitxar jugadors sense restriccions. Va advertir, això sí, que encara ha de complir alguns requisits.

"Aquest any, de tots els últims anys, és el que més fàcil ho té. El Barcelona sap què ha de fer per incorporar jugadors, coneix el 'fair play' financer, ho domina bé. Està sortint de la seva situació econòmica complicada i veurem si solucionen aquests pocs temes que tenen per sumar les incorporacions importants que esperen", va assenyalar Tebas.

El president de LaLiga ho va dir durant la seva participació a l''Sports Summit Mèxic 2024', en què va impartir la conferència 'Expansió Global de LaLiga' i va reconèixer els èxits del Barcelona per reduir la massa salarial del seu primer equip.

Reducció de la massa salarial

"Hi ha una dada essencial. Fa tres anys el Barcelona tenia una despesa d'una massa salarial del primer equip de 650 milions d'euros, avui és de 450 milions, 250 milions menys, cosa que ja és més assumible per a un equip com el Barcelona. Està als nivells del Reial Madrid en massa salarial, però el Madrid té els deures ben fets des de fa molts anys, i per això pot incorporar jugadors", va afegir.

En la seva compareixença, Tebas va afirmar que Google i Apple poden portar el futbol mundial a extingir-se, ja que són còmplices del consum de pirateria en telèfons intel·ligents.

Invertir en fitxatges

"Ens trobem davant del problema més important de la indústria esportiva, no només del futbol. Si la pirateria augmenta i el futbol es pot veure de forma gratuïta o pagant menys més fàcil, els propietaris dels drets ens pagaran menys i això significa menys diners per a nosaltres per invertir en fitxatges, als planters o millorar l'experiència d'aficionats", va explicar.

"Google i Apple tenen gran responsabilitat. A Google estan allotjades les pàgines web on es consumeixen pirateries i d'aquí ells cobren publicitat, es financen", va sentenciar Tebas.