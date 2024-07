El Covisa recupera Pep Costa, qui ja havia estat al club, per a l’any vinent

El Covisa Manresa ha arribat a un acord amb Pep Costa, el tercer reforç del club manresà per la temporada que ve. De 24 anys i de Palau-Solità i Plegamans, arriba provinent del Club Natació Sabadell i té un passat al club manresà, tant en l’etapa formativa com en el primer equip.

Amb l’objectiu de l’ascens entre cella i cella, el Covisa continua reforçant-se per formar una plantilla a l’alçada del repte. Segons ha pogut saber Regió 7, aquest cop és el torn de Pep Costa, que se suma a les novetats del porter Imad Ruiz i Pavel Pérez, que han estat anunciats pel club en el decurs d’aquesta setmana

Costa, ha passat pel Manresa en diverses ocasions. El segon any de cadet, els dos primers de juvenil, i tres més al primer equip. Igualment, va seguir un camí semblant amb la samarreta del Club Natació Sabadell. El primer de cadet, l’últim de juvenil i tres de sènior. Abans, va estar al Futbol Club Barcelona, en les etapes d’aleví i infantil.

A part de les incorporacions i les renovacions, el Covisa també està donant a conèixer les baixes dins de la plantilla. En aquest sentit, ahir va fer oficials les no renovacions de Mario Silva i Aarón Lozano que, segons fonts directes del club, podrien ser les últimes. Tots dos són per decisió tècnica. Amb aquestes, ja en són quatre. El porter Marc Cella, Aleix Pérez, Silva i Lozano. Per altra banda, s’han confirmat tres fitxatges. Imad, Pavel i Costa. I les renovacions de Carlos Lavado, Asís Boukhress, Carles Ambròs, Oriol Blasco, Oriol Jo, Terri i Aaron Riera.