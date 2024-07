Bagnaia recupera el lideratge de MotoGP escortat pels Márquez

Davant 98.015 aficionats, que s'han tornat bojos, bojos, a les cinc últimes voltes, amb la banderola final d'un divertit Keanu Reeves, el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, que s'ha celebrat a la vertiginosa muntanya russa de Sachsenring, ha tingut un final absolutament imprevist. Quan Jorge Martín (Ducati) s'encaminava, sense problemes, amb mig segon d'avantatge sobre 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a conquistar la seva tercera victòria de la temporada, ha caigut a terra sense explicació, sense ser forçat, sense adonar-se'n.

I Bagnaia, que complia el seu GP núm. 200, s'ha autofet el millor regal de casaments (es casa ja!) i ha aconseguit, fàcilment, gairebé sense voler, el cinquè triomf consecutiu de l'any (Catar, Espanya, Catalunya, Itàlia i Alemanya), recuperant el lideratge del Mundial. L'italià ha arrencat amb 15 punts menys que 'Martinator' la cursa d'avui i se'n va de vacances (no hi haurà gran premi fins a finals de mes, a Anglaterra) amb 10 punts més.

MM93 ja torna a ser aquí

Això sí, l'espectacle real, el xou, les filigranes, el 'més difícil encara', el més vistós, el més xulo de la cursa de Sachsenring ho han protagonitzat els germans Marc i Alex Márquez, que, per primera vegada des que els germans japonesos Aoki van pujar al podi a Imola-1997, han compartit podi amb el guanyador i actual bicampió del món. El petit dels Márquez ha anat sempre per davant, entre els cinc primers del grupet líder, mentre que el més gran, el vuit vegades campió del món, ha arrencat des de la 13a posició i ha acabat segon, en un dels millors i més determinants grans premis de la seva no menys brillantíssima carrera.

Classificacióndel GP: 1. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), 40 minuts 40.063 segons; 2. Marc Márquez (Ducati), a 3.804 segons; 3. Alex Márquez (Ducati), a 4.334 segons; 4. Enea Bastianini (Ducati), a 5.317 segons i 5. Ftanco Morbidelli (Ducati), a 5.557 segons.

Mundial de pilots: 1. 'Pecco' BAGNAIA (Itàlia), 222 puntos; 2. Jorge MARTIN (Espanya), 212; 3. Marc MÁRQUEZ (Espanya), 166; 4. Enea BATIANINI (Itàlia), 155 i 5. Maverick VIÑALES (Espanya), 125.