Dani Olmo i 10 més contra França

Dani Olmo va fer emocionar l’afició espanyola en el partit de quarts de final de l’Eurocopa. Va marcar un gol i va donar el segon a Merino. Però no es va conformar només amb això, sinó que es va carregar l’equip a l’esquena en els moments de més dificultat.

En total, Olmo ha participat en quatre gols d’Espanya en aquesta Eurocopa. Va marcar contra Geòrgia i Alemanya, a més d’assistir Ferran Torres en el gol de la victòria contra Albània i posar una pilota dolça a Merino perquè el blanc-i-blau firmés una diana històrica.

A aquestes dues assistències s’hi ha d’afegir en el seu palmarès les tres que va firmar a l’Eurocopa del 2021. En total, Dani Olmo firma cinc passades de gol en Eurocopes i es converteix així el jugador que ha ofert més gols als seus companys en la història de la competició.

Els seus números contra Alemanya van ser extraordinaris: 4 regats exitosos (de 5), 8 duels guanyats (de 13), 4 faltes provocades, un xut rebutjat amb dificultat per Neuer i, sobretot, un gol gràcies a una assistència de Lamine.

Els registres es van completar amb 68 tocs, 3 passades clau, 2/2 en centrades encertades, 9/14 en duels a terra guanyats i 4 faltes rebudes.

Els números tenen totalment sentit amb les sensacions que va deixar al camp. Quan Alemanya es va llançar a l’actac en bloc, va demanar la pilota escorat a la banda esquerra i va ser capaç de donar aire al conjunt espanyol.

Va demostrar personalitat i mentalitat per liderar un equip gran. El FC Barcelona el vol i no es pot adormir perquè al final de l’Eurocopa expira la seva clàusula de sortida de 60 milions d’euros.

A França va causar un gran impacte i és el futbolista que ja fa més por entre els seus rivals de dimarts. El prestigiós diari L’Équipe el va posar pels núvols.

Aguantar la pressió

"Dani Olmo va demostrar la seva capacitat per aguantar la pressió i organitzar el joc, a més d’una finalització impecable. Novament va ser ell que va servir idealment Merino al final de la pròrroga, de manera que va empènyer ‘la Roja’ amb un cop de cap igualment magnífic (119). La bona sorpresa d’aquesta Euro per a Espanya", va assenyalar en la seva crònica el diari francès.

Una sorpresa per als francesos, ja que l’afició espanyola fa anys que el coneix bé. Tot i que potser li faltava un torneig com aquest per posar-lo en valor definitivament. La Bundesliga tampoc és la competició més seguida a Espanya i ara s’ha presentat al món sencer com un dels grans cracs del futbol actual.

L’alineació de De la Fuente per a la semifinal de Múnic de dimarts està definida per les baixes i sancions. Dani Olmo serà la peça clau a la zona de tres quarts per la lesió de Pedri, que es perd el que resta d’Eurocopa. Mentrestant, els substituts dels sancionats Le Normand i Carvajal també semblen definits.

Navas, amb 38 anys, tindrà l’exigència de marcar Mbappé. De la Fuente sempre ha afirmat que no farà experiments si no és per causes forçades, i el segon lateral d’Espanya és l’andalús.

En el cas que Navas pugui acusar el pas dels minuts, De la Fuente té diversos recursos, com ara situar Vivian de central i recol·locar Nacho de lateral dret. També hi ha l’opció més remota d’endarrerir Zubimendi, un jugador amb un perfil defensiu que podria encaixar bé si hi ha una emergència.

A l’eix, per tant, Nacho ocuparà la posició de Le Normand i farà parella amb un Laporte que va acabar tocat per un cop als ronyons, però que no es perdrà un partit tan especial com aquest en què s’enfronta al país on va néixer.