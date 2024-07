Espanya controla Bahames i es classifica per als seus setens Jocs seguits (86-78)

La selecció espanyola masculina de bàsquet ha obtingut la seva setena classificació consecutiva per a uns Jocs, en aquest cas els de París, en derrotar Bahames per 86-78 en la final del preolímpic que s'ha disputat a València. Una ratxa de tres triples seguits de Lorenzo Brown al segon període i un altre de Sergi Llull han donat als homes de Sergio Scariolo un marge que han sabut gestionar a la segona meitat. Espanya jugarà al seu grup a la capital francesa contra Austràlia, Canadà i Grècia.

Espanya havia patit molt per superar Finlàndia en la semifinal de dissabte i en els primers minuts semblava que passaria mateix amb el conjunt caribeny, trufat amb tres jugadors amb experiència NBA, DeAndré Ayton, Eric Gordon i Buddy Hield. Ha estat el primer el que ha fet mal a l'inici amb els ganxos a la zona i el segon qui, amb un triple (17-23) ha donat el màxim avantatge als illencs.

Però Espanya ja jugat amb més armes. Abans de la ratxa de tirs de tres, l'equip ja havia trobat Garuba i els dotze punts seguits han establert un 42-31, reduït per un tir de tres de Hield al descans (42-34)

A la represa, els espanyols han fet ús de l'experiència de dos superveterans com Llull i Rudy Fernández, tot i que l'avantatge rondava sempre els deu punts i el partit no es trencava. De fet, a l'inici de l'últim període, Bahames s'ha posat a set punts i semblava en bona ratxa. Aleshores ha sorgit la figura de Santi Aldama qui, amb un triple (74-64), un parell de bones defenses i dos punts més, ha tornat a donar aire a la seva selecció. Amb 83-77, els visitants han pogut tornar a amenaçar els espanyols, però Ayton ha perdut una pilota en atac i els dos tirs lliures provocat per Rudy ja han decidit.

Aquest diumenge s'han jugat la final de dos preolímpics més. A Riga, Brasil ha sorprès Letònia i l'ha vençut per 69-94, després d'una arrencada espectacular (11-34). Caboclo ha fet 21 punts i Meindl, 20. Qui sí que ha aprofitat el factor pista ha estat Grècia, que ha derrotat Croàcia per 69-80 al Pireu, amb 23 punts de Giannis Antetokounmpo. La matinada de diumenge a dilluns es decideix l'últim bitllet, a San Juan, entra Puerto Rico i Lituània.