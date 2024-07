Podis per a una de les motos de l'equip Basomba i David Checa en les seves categories a les 24 Hores

Una de les formacions de l'equip del santvicentí Ramon Basomba i el sanfruitosenc David Checa van pujar al podi en la 29a edició de les 24 Hores de Catalunya de Motociclisme, que s'han acabat aquest diumenge al migdia a Montmeló. El conjunt de Basomba Racing ha guanyat la categoria de SSP6, en la qual han acabat quatre equips i se n'ha retirat un altre. Per la seva banda, el petit dels Checa ha estat tercer en EWC i sisè en la general total de la prova.

La victòria total ha estat per a la formació BMD Performance, integrada per Mathieu Gines, Asrin Rodi Pak, Sheridan Morais i Dylan Buisson, que han completat 762 voltes al circuit en la categoria O-SBK. Segon ha quedat el guanyador d'EWC (mundial de resistència), el Team Bollinger Switzerland, amb Nico Thöni, Pedro Romero i Alex Toledo i una Kawasaki, amb 754. El tercer lloc general ha estat per un altre EWC, el FR Moto Racing Team de Pedro Rodríguez, Daniel González, David Sanchis i Doriano Vietti, amb una Yamaha i amb un total de 745 girs.

Checa, que compartia equip amb Marc Miralles, Camille Heidelin i Joan Zamorano, amb l'equip Yamalube Folch Endurance (Yamaha) ha estat sisè total, amb 727 voltes, però ha pujat al podi com a tercer de la categoria EWC.

Per la seva banda, Basomba Racing aportava dos equips. El més ben parat ha resultat ser el Luso Iberico II, integrat per Wayne Bourgeais, Alex de la Puerta, Lionel Cazals i Mathieu Boisdon, que ha quedat en la vintena posició total amb 691 girs efectuats. Ha estat el vencedor de la categoria SSP6 amb una diferència de 26 girs respecte d'una altra Yamaha, la de l'equip Martimotos formada per Lancelot Unissart, Killian Troadec, Antoine Bellardie i Berenger Muller.

No ha tingut tanta fortuna el segon equip del Basomba Racing, el format per Lluís Salvador, Miguel Romao, Jules Blanc i Xavier Molinés, que ha tingut problemes mecànics i ha acabat en el darrer lloc, el 26, dels que han acabat la cursa amb un total de 552 voltes fetes. Només han abandonat nou equips dels 53 participants.