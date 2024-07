La regió central aporta més del 20% dels punts de Catalunya, però no serveix per guanyar

L'atletisme de la regió central, entre competidors i clubs, va aportar més del 20% (106 punts sobre 505,5) a la selecció catalana que va competir en el Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques que es va disputar a La Nucia, al mateix escenari que els estatals absoluts de la setmana anterior. Però no van ser suficients. Catalunya només va poder quedar segona per segon any consecutiu i sembla que ha perdut definitivament la batalla amb la Comunitat de Madrid, que es va imposar amb més diferència que l'any anterior (532,5 a 505,5). També és cert que alguns dels primeres espases de l'atletisme de casa nostra no van competir en aquest campionat, ja centrats en els Jocs de París.

Una de les més destacades dels atletes relacionats amb la Catalunya central va ser la banyolina de l'Avinent Manresa Marina Guerrero, que va quedar segona classificada en els 3.000 obstacles, amb la qual cosa va donar 15 punts al seu equip. Va fer un temps de 10.32.73 i només va ser superada per Claudia Corral, atleta de Castella i Lleó.

L'altra segona posició va arribar del salt d'alçada masculí. Eduard Fàbregas, entrenador del CA Igualada i competidor de l'Intec-Zoiti aragonès, va quedar segon amb 2,08 metres. Havia estat quart als estatals. Només va ser vençut per David González, de Castella i Lleó, que va saltar 2,11 metres.

La jornada va viure també quatre terceres posicions, tres d'elles d'atletes de l'Avinent i l'altra de la manresana de Barça, recent medalla de plata en els estatals, Mònica Clemente. La bagenca va estar per sota de les seves possibilitats i del que va saltar la setmana anterior al mateix fossar i va fer una marca de 4,05 metres, superada pels 4.15 de la basca Malen Ruiz de Azua i els 4.10 de la madrilenya Andrea San José.

En el salt d'alçada competia una altra medallista, aquesta de bronze, als estatals, la manresana Ona Bonet, que només va poder elevar-se per damunt de l'1,76 metres. També va cedir terreny davant de la representant de Madrid Celia Rifaterra, que també la va vèncer la setmana anterior, i que va guanyar amb 1.85. Segona va ser la campiona d'Espanya, l'andalusa Una Stancev.

També va ser tercera Griselda Serret, de l'Avinent, en els 5.000 metres marxa, en què va acabar amb un temps de 23.32.67. Aquí també va cedir dos punts respecte de Madrid, amb la victòria de Lidia Sánchez-Puebla. Segona va ser la murciana Amanda Cano.

L'altre tercer lloc, amb els 14 punts conseqüents, va ser per a la sabadellenca de l'Avinent Laura Bou en els 400 metres. La internacional vallesana va fer un registre de 53.64 i va ser vençuda per l'andalusa Carmen Avilés i per la manxega Herminia Parra.

Les altres dues participants de casa nostra, també de l'Avinent, van ser setenes. Mireia Guarner va sumar 10 punts i va ser setena dels 5.000 metres, amb un temps de 17.23.98. Va cedir cinc punts respecte de Madrid, ja que la seva representant, Lucía Rodríguez, va ser segona. Finalment, la tarragonina Montserrat Montañés també va ser setena en el pes, en llançar la bola a 12,60 metres, millor marca personal.