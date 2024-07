Lewis Hamilton fa història a Silverstone

Lewis Hamilton va engrandir la seva llegenda a Silverstone, aconseguint la seva novena victòria en el Gran Premi de Gran Bretanya i trencant així l’empat a vuit triomfs en un mateix circuit que mantenia amb Michael Schumacher. El líder del Mundial, Max Verstappen l’hi va posar molt difícil en un vibrant final de carrera, tot i que l’afició britànica va portar en sopols l’heptacampió de Mercedes cap a un èxit sense precedents i amb efecte balsàmic després de tres anys de sequera.

Va ser una carrera impredictible, amb dos períodes de pluja i una complicada estratègia. Però Hamilton va estirar de talent i experiència en un circuit que coneix com el palmell de la mà i va creuar primer la bandera de quadres per escoltar el God save the King. Va pujar al podi escortat per Verstappen i Lando Norris. Mercedes va sumar el seu segon triomf consecutiu després de l’aconseguit a Àustria per George Russell, que aquesta vegada va haver d’abandonar per una avaria. Carlos Sainz va salvar un irregular cap de setmana de Ferrari en cinquena posició després d’encertar en totes les seves decisions; i Fernando Alonso, vuitè, va aconseguir puntuar a casa d’Aston Martin.

El factor climàtic

La carrera va arrencar en sec, tot i que amb amenaça de pluja i els pneumàtics mitjans com a elecció majoritària. Russell, en la pole per segona vegada aquesta temporada, va defensar molt bé la posició davant l’atac de Hamilton. Per darrere, Verstappen li va guanyar la tercera plaça a Norris, que va traçar malament la primera frenada. El de McLaren no es va resignar i va continuar pressionant, anticipant un nou capítol del pols personal que mantenen aquest any els dos primers classificats del Mundial.

La festa va continuar amb un altre superb avançament de Hamilton a Russell. Els Mercedes es van tocar i Norris va aprofitar el desconcert per superar-los a tots dos, passant a liderar, just quan començaven a caure les primeres gotes.

El radar advertia d’una tempesta que al final no va resultar tan intensa. Condicions canviants que podien convertir la batalla en una loteria. Just el que demanava dissabte Alonso.

Després del ball d’aturades, Norris continuava comandant, amb Hamilton a 3 segons. Una fallada de fiabilitat de Mercedes va forçar la retirada de Russell. La capritxosa meteorologia va donar pas a un sol radiant en el tram final, amb 15 voltes per davant.

Problemes amb la roda

El lent pit stop a McLaren, a l’encallar-se una roda, li va costar el liderat a Norris, que va acabar superat per Hamilton i Verstappen, recuperat dels seus mals i més agressiu al final. El britànic va mantenir a ratlla el de Red Bull per tornar a regnar al seu jardí particular.

Després de dues carreres molt difícils a Barcelona i Àustria, Alonso va tornar als punts a l’acabar vuitè per darrere del seu company, Lance Stroll. Un resultat que va deixar un gust agredolç de l’asturià. Autocrític quant a la seva gestió de la carrera, va reconèixer que la seva aposta d’aguantar una volta més en pista abans de posar intermedis amb pluja va acabar sent errònia.

"El meu pla no ha funcionat", va analitzar Fernando, alleujat pel "petit pas endavant" d’Aston Martin aquest cap de setmana. "Tornem a la nostra posició natural d’aquest any, cinquè o sisè equip", va dir, tot i que continua esperant millores importants per poder aspirar a alguna cosa més: "Hem de demostrar, no parlar. Hem portat moltes peces, algunes van funcionar i d’altres no. Espero que a Hongria tinguem una sorpresa positiva. McLaren ens va mostrar com pot canviar el rendiment d’un cotxe i aquest any tenim l’exemple de Mercedes", va concloure.