El Cardona jugarà al grup lleidatà de Segona Catalana masculina i els nostres clubs s'apleguen en dos grups

Els dotze clubs de les nostres comarques que participaran la temporada vinent a la Segona Catalana masculina de futbol es dividiran en dos grups, i no els tres de la passada. Quatre d'aquestes formacions estrenen categoria després d'haver ascendit fa uns mesos. D'aquesta manera, el Cardona, campió del grup 8 de Tercera, s'ajuntarà amb equips de la demarcació de Lleida i el Fàtima i el Piera, primer i segon del grup 13, i l'Avià, segon del grup 8, aniran amb els de la resta del Bages, de l'Anoia i del Berguedà. La lliga comença el 21 i el 22 de setembre.

Així, en el grup 5, el Cardona jugarà contra el Solsona, en un partit de gran rivalitat pels pocs quilòmetres de distància entre les dues poblacions, i també contra la Seu d'Urgell. Completen el grup Gerard Gatell, Albi, Alcarràs, Alguaire, Almacelles, Alpicat, Balàfia, Castellserà, Cervera, Guissona, Linyola, Tàrrega i Tremp.

Per la seva banda, al grup 4 hi ha majoria de bagencs, berguedans i anoiencs. S'hi enfrontaran acabats d'ascendir com l'Avià, el Piera o el Fàtima, amb d'altres d'experimentats. Repetirà el Berga, després d'haver perdut la promoció d'ascens contra el Taradell, i arriba el Vilanova del Camí, que la temporada passada era al grup 3. També hi jugaran el Gironella, el Joanenc, el Navàs i el Puig-reig. Completen el grup el Can Rull, l'EF Barberà Andalucía, el Ripollet, el Sabadell Nord, la Sabadellenca, el Sant Quize i el Tibidabo Torre Romeu.