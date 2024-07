L’estatal de waterpolo cadet es disputarà a Manresa

Manresa serà des de dijous la capital del waterpolo formatiu nacional. Les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella seran des de dijous i fins a diumenge la seu dels Campionats d’Espanya de Waterpolo en la categoria cadet masculí.

La competició portarà a la ciutat al voltant de 300 esportistes dels millors clubs de la geografia espanyola. Anjo Valentí, regidor d’Esports de Manresa, valorava molt positivament «el retorn d'organitzar una competició com aquesta per al comerç i la restauració de la ciutat». Un punt de vista compartit per Montse Gomariz, presidenta del Club Natació Manresa, que desitjava que «el nostre cadet faci un bon paper i arribi als vuitens de final».

El vicepresident de la Federació Catalana de Natació i vicepresident esportiu de la Real Federación Española de Natació, Pere Robert, destacava el pes històric del CN Manresa. L’entitat que ha comptat amb més esportistes olímpics entre els seus jugadors, i l’únic fins ara amb campions olímpics, com van ser els waterpolistes Carles Sanz, Jordi Payà i Manel Estiarte.

A Manresa s’hi desplaçaran jugadors i tècnics dels 22 millors equips de l’estat, que dijous arrencaran la fase prèvia d’una competició que s'allargarà fins diumenge. Els esportistes, tots d’entre 15 i 16 anys, es desplaçaran a la capital bagenca des d’Andalusia, Aragó, Canàries, el País Basc, Navarra, Múrcia, València, les Balears, Galícia o La Rioja.