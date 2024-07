L'urgellenc Ferran Aril, reelegit president de la Federació Catalana de Basquetbol

El dirigent de la Seu d'Urgell Ferran Aril ha estat ratificat com a president de la Federació Catalana de Basquetbol. Un cop transcorregut el termini de presentació de candidatures, que finalitzava el passat divendres, 5 de juliol, només es va presentar la seva proposta i, per tant, no va tenir cap tipus d'oposició.

D'aquesta manera, queda anul·lada i sense efecte la convocatòria d'eleccions prevista per al proper 20 de juliol i s'aprova, seguint tots els requeriments estatutaris i reglamentaris, el president i la nova junta directiva.

En aquest grup de treball, a part d'Aril, hi ha 23 persones més, entre les quals tres de les nostres comarques. Es tracta de Lluís Vergés, delegat federatiu de la Catalunya central, l'olesana Maria Eulàlia Lali Vila i la manresana Gemma Vilaseca, presidenta del Bàsquet Oms. Completen la junta Montserrat Batlle, Ferran Buxaca, Judit Cabacés, Javier Calles, Josep Campaña, Salvador Chiva, Joan Cortina, Patrícia Costas, Xavier Font, Pere Francitorra, Pilar Landeira, Xavier López-Atalaya, José Antonio Martínez, Cynthia Molina, Jordi Montoliu, Míriam Pla, Agustí Puig, Josep Maria Rofes, Miquel Sans i Francesc Xavier Santaló.

Aril és president des de l'any 2019, quan va accedir al càrrec en substitució de Joan Fa. Durant el seu primer mandat ha hagut de gestionar totes les dificultats derivades de la covid en les competicions i també va fer celebrar dues assemblees federatives a Manresa, com a punt central per a tothom. Durant l'últim any, l'ens ha assolit un rècord de llicències de jugadors amb 66.069, de les quals el 38% són femenines.