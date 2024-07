El tennis taula continua vent en popa a Castellgalí

Que tot just abans de complir vuit anys d’ençà de la seva constitució un club aspiri a guanyar-se un lloc a una competició estatal sembla, d’entrada, agosarat. Però després d’una gran temporada 23/24, el Club de Tennis Taula de Castellgalí aspira a assolir per primera vegada una plaça a Segona Divisió, la categoria de bronze del tennis taula estatal. Amb aquest objectiu entre cella i cella, des del club s’ha optat per a contractar José Martín, un jugador “experimentat i amb nivell de Primera Divisió” que també exercirà d’entrenador, com revelava la presidenta del club castellgalinenc, Montse Sans.

El doble ascens certificat el curs passat per un dels dos equips que militaven a la Segona Divisió A Territorial ha estat l'èxit més gran del club. Després de signar una gran temporada, en què van quedar imbatuts sense perdre cap enfrontament, el conjunt format per joves jugadors de l’entitat competiran l’any vinent a Preferent, la màxima categoria que gestiona la Federació Catalana de Tennis Taula. Es tracta de l’equip en el qual competirà Martín, aportant la seva dilatada experiència a més del seu talent manifest.

Però no es tractava de l’únic equip del Club de Tennis Taula de Castellgalí a Segona A. El segon equip que l’entitat castellgalinenca tenia a aquesta categoria també va certificar una bona temporada, assolint la permanència. La fortuna va ser dispar altres la resta d’equips sènior. L’equip de Segona B no va complir amb les expectatives i va perdre la categoria, per tant, competiran el curs vinent a Tercera A. Una competició que compartiran amb l’equip més prematur de l’entitat, que en va certificar l’ascens des de Tercera B. El darrer dels equips federats del club continuarà ocupant una plaça a aquesta categoria, amb perspectives per a assolir un possible ascens.

Com en totes les disciplines esportives, és essencial “créixer pas a pas i convertir-nos en un equip sòlid i amb fonaments”, deia Sans. És per això que la formació és un dels pals de paller de l’entitat: “tenim la intenció de fer pujar el nivell del planter” un pas essencial perquè “els nostres jugadors juguin des de petits en l'àmbit nacional”.

Una millora que es cuina a foc lent en el circuit Promeses, que disputen els joves palistes fins a ser majors d’edat i s’organitza seguint les lletres de l’abecedari, essent l’A el major nivell i la Z el més baix. La temporada passada, sis joves jugadors de l’entitat castellgalinenca en van prendre part: Eduard Ejarque, a la lletra D; Martina Hernández a la K; Mireia Rodríguez a la P; Paula Najar i Martina Prada a l’R; i Yerai Golbano a la Z.

També van segellar bones temporades en el Campionat Escolar de Catalunya: Paula Najar, sent primera en categoria Benjamí femení; Kike Garranchón, signant un top-8 en Benjamí masculí; mentre que Oriol Garrachón i Martí Calvet, en Aleví masculí, van ser primer i tercer respectivament.

Èxit entre els veterans

A més de la base i els sèniors, el Club de Tennis Taula Castellgalí aposta amb força per les competicions amb veterans. De fet, l’entitat engegarà de cara al curs vinent un equip de veterans que competirà els dimarts i els dijous, i que comptarà amb la participació de membres de socis del club que pateixen Parkinson. Una iniciativa encapçalada per Manuel Bru.

Entre els veterans també es van assolir bons resultats en el Campionat d’Espanya celebrat a Guadalajara. Rafa García, Toni Ortega i Montse Sans van prendre part de les proves individuals, per equips, en parella i parella mixta. Sans va ser la més ben parada de la competició, segellant una meritòria tercera posició en parelles femenines majors de cinquanta anys, fent parella amb la premianenca Lupe Cumplido. A més de quedar-se sense medalla per la mínima en parella mixta, compartint extrem de la taula amb Ortega.

La idea de combinar jugadors veterans amb persones malaltes de Parkinson sorgeix d’ençà dels bons resultats assolits per aquesta secció del club la temporada passada. En concret Bru, que es va alçar com a millor jugador de Catalunya en la competició equivalent al Campionat de Catalunya per a gent amb aquesta malaltia neurodegenerativa. Un torneig on, a més, Jaume Pou també va segellar una gran actuació per a ser tercer.

Uns bons resultats que els encoratgen a consolidar la seva aposta per a la creació d’un equip veterà amb presència de jugadors amb Parkinson. Així doncs, el club passarà de cinc a sis equips federats, amb els objectius de “continuar competint als campionats organitzats per les federacions catalana i espanyola”. Però les aspiracions de l’entitat castellgalinenca transcendiran a les fronteres estatals, prenent part al Campionat del Món de veterans i persones amb Parkinson.