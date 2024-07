El berguedà Marc Bernal i el balsarenyenc Quim Junyent, en l'estrena de Flick amb el Barça

El berguedà Marc Bernal i el balsarenyenc Quim Junyent, jugadors de la base del Barça, han estat dos dels setze joves amb els quals ha comptat Hansi Flick en la primera jornada de la pretemporada blaugrana. La cita ha tingut moltes absències pels compromisos internacionals d'una bona part de la plantilla, immersa en l'Eurocopa o en la Copa Amèrica.

Així ha arrencat el nou Barça. O potser és el vell Barça. Nou perquè ha canviat d'entrenador (el mètode alemany encarnat a la figura de Hansi Flick supleix la cara de l'estil blaugrana simbolitzat a Xavi, que va acabar desorientat demanant-se anar per després voler quedar-s'hi), però vell perquè no hi ha canvis substancials a la plantilla, a l'espera de si pot fitxar Nico Williams, el davanter de l?Athletic, un dels seus grans objectius.

Queda tot pendent que la junta de Laporta aconsegueixi resoldre els greus problemes econòmics i aconsegueixi l'1:1 al 'fair play' salarial per donar-li a l'extècnic del Bayern de Munic algun recurs nou per enfrontar-se al Madrid bicampió de Lliga i Champions, que dirigeix Ancelotti, que espera amb els braços oberts l'arribada de Mbappé, eliminat per l'Espanya de Lamine Yamal a la semifinal de l'Eurocopa.

Treballa, de moment, Flick amb 28 jugadors encara que només set, i tres estan lesionats, es trobaven la temporada passada al vestidor de Xavi: Balde, Iñigo Martínez, Gavi, Iñaki Peña, Oriol Romeu, Vitor Roque i Frenkie de Jong. Han tornat cinc cedits: Lenglet, Pablo Torre, Julián Araujo, Valle i Ansu Fati. I la resta del primer grup, integrat per 16 joves, amb què s'ha trobat el tècnic alemany procedeix del filial o del juvenil. A part de Bernal i Junyent són Astralaga, Casadó, Kochen, Hèctor Fort, Unai, Angel Alarcón, Mika Faye, Darvich, Trilli, Gerard Martín, Andrés Cuenca, Toni Fernández, Guille Fernández i Sergi Domínguez.

De moment, els únics grans canvis han estat en la preparació física del Barça perquè Flick no només porta tres ajudants (tots alemanys) sinó que el club li ha proporcionat una estructura radicalment diferent de la que hi havia amb Xavi. El quart ajudant podria ser Thiago Alcántara, que va anunciar la seva retirada del futbol aquesta setmana

Va coincidir el ja excentrecampista amb Flick al Bayern Munic i se'l valora no només el seu excel·lent coneixement futbolístic sinó el domini de diversos idiomes, entre ells l'alemany (va estar set anys a la capital bavaresa), anglès (després del seu pas pel Liverpool), castellà, català i portuguès.

Quants fitxatges ha fet el Barça?

De moment, cap. Vol un mig centre –la successió de Busquets es va traçar malament des de fa anys i continua pitjor– i un extrem. L'ideal seria Nico Williams, que ha format juntament amb Lamine Yamal una explosiva parella a les bandes de la selecció espanyola. "M'agrada molt Nico i el Barça pot assumir aquesta operació", ha dit el president Joan Laporta, coneixedor de la clàusula de rescissió de 58 milions d'euros que l'Athletic va fixar a la seva jove estrella, de 21 anys.

Necessita el club una cosa imprescindible per emprendre aquest parell de reforços. Què és? Diners i fair play. I cap d'aquestes dues condicions no reuneix ara mateix el Barça per donar a Flick el que necessita.

L'alemany té assumit que el seu objectiu més gran és treure-li rendiment al que té. Però cal apuntalar el seu projecte amb dues peces essencials. Dos, com a mínim. Kimmich (Bayern de Munic) o Mikel Merino (Real Societat) satisfarien els desitjos del nou entrenador per dirigir el joc blaugrana des del darrere.

Torna, entre altres jugadors, Ansu Fati, complerta la seva irregular cessió al Brighton, on va patir una seriosa lesió muscular. Tot i que el seu futur al Barça no està gens garantit. Menys encara si acaba arribant Nico Williams.

A qui ha donat la baixa el Barça?

A tres jugadors. Tot i que són quatre. A Marcos Alonso, el pas del qual per Barcelona durant dos anys no ha deixat cap impacte positiu, a João Félix, acabada la seva cessió procedent de l'Atlètic de Madrid, i a João Cancelo, expirat l'any de lloguer que va proporcionar el Manchester City.

El quart és el capità. Ni més ni menys. Sergi Roberto acabava contracte el 30 de juny passat, per la qual cosa deixava de ser jugador blaugrana. Deco, el director esportiu, li va oferir una renovació a la baixa, supeditada, a més, a complir el fair play. Però, de moment, no hi ha cap acord. Queda, per tant, Sergi Roberto lliure al mercat. Sense vinculació contractual amb el club de la seva vida.

Per què el club ha amagat Flick?

Perquè pretén blindar-ho i fer-ho gairebé 'invisible', mentre s'ha anat xopant de les particularitats de l''univers Barça' en el que suposa la seva primera experiència fora d'Alemanya. Així ho va fer el club des que el va triar per succeir Xavi, mantenint-lo allunyat del contacte amb la premsa. Només l'alemany ha parlat a través dels mitjans oficials del club. I de manera molt concisa. Ni tres minuts va durar la primera i única entrevista. O mini-entrevista.

No ha estat presentat oficialment, cosa que no havia passat mai. S'ha anat endarrerint i demorant aquesta posada en escena perquè la directiva ha cuidat molt l'exposició pública de Flick.

Una foto amb Deco davant d'un Ipad i una visita als entrenaments del Barça Atlètic, a més de la seva presència a Colònia a la final four d'handbol queden com a mínims vestigis de la incipient era del tècnic alemany, que va ser anunciat el 29 de maig passat . Des d'aleshores, amb prou feines se l'ha vist, tot i que Laporta ja ha revelat que la seva aparició serà abans d'anar a la gira dels EUA el 28 de juliol.

Quants lesionats té Flick?

Són cinc. Ha perdut dues peces clau en poc més de 48 hores. Primer ha caigut Pedri, víctima d'una entrada greu i innecessària de Kroos, que va haver d'acabar demanant perdó. Hi haurà el migcampista un mes de baixa, almenys, en detectar-li els metges que va patir a Stuttgart "un esquinç al lligament lateral intern del genoll esquerre". Això va passar divendres passat i es va quedar a Alemanya assistint com a espectador al desenllaç del torneig.

I diumenge a la matinada a dilluns, va arribar la segona baixa quan Ronald Araujo abandonava plorant el camp al notar un altre problema muscular. Va haver de demanar el canvi a la mitja hora de partit contra el Brasil al sentir una punxada a la cama dreta. Va marxar abatut el duel amb el Brasil en què l'Uruguai de Bielsa es va imposar en una agònica tanda de penals.

Araujo es perdrà, per tant, l?inici de la pretemporada blaugrana amb Flick. Ell, Pedri, Gavi, que no hauria de tornar fins al novembre, Balde, que es va operar el febrer passat i encara no ha tornat a jugar, i Frenkie de Jong, a qui una delicada lesió al turmell dret el va deixar sense Eurocopa amb els Països Baixos.

Quan debuta el Barça de Flick?

Dins de 20 dies. Serà el proper 31 de juliol a Orlando, el primer partit de la gira nord-americana que tenia dissenyat el Barça amb Xavi. I es manté amb Flick. Tindrà com a rival el Manchester City de Pep Guardiola (1.00 h de la matinada).

L'arrencada serà, per tant, amistosa, però dura per al nou projecte perquè després tindrà el ja clàssic estiuenc contra el Madrid (matinada del 3 al 4 d'agost, 01.00 h matinada a Nova Jersey) i conclourà el periple americà amb el xoc contra el Milan (matinada del 6 al 7 d'agost, 01.30 h, Baltimore).

A Flick, que haurà d'iniciar la pretemporada sense els internacionals de l'Eurocopa, agreujat per les lesions de Pedri i Araujo, li queden 18 dies de feina (del 10 al 28 de juliol) a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí abans de volar cap als Estats Units.

A la tornada haurà de disputar el trofeu Joan Gamper (encara sense data definida ni rival anunciat) i el debut a la Lliga: dissabte 17 d'agost a Mestalla contra el València. A la segona jornada rebrà a Montjuïc l'Athletic de Valverde ia la tercera anirà a Vallecas per enfrontar-se al Rayo Vallecano.

Quins blaugrana aniran als Jocs de París?

Pau Cubarsí, Eric García, a la tornada de la seva cessió del Girona, i Fermín López són els tres futbolistes del Barça que estaran a la cita olímpica de la capital parisenca. Això dificulta encara més la feina de Flick, que perd dos centrals i l'interior dinàmic i golejador que va sorprendre de la mà de Xavi la primera temporada a l'elit.

La selecció de Santi Denia debuta el 24 de juliol davant Uzbekistan al Parc dels Prínceps (15.00 h). La segona trobada serà a Bordeus davant la República Dominicana (27 juliol, 15.00 h) i la tercera, també a la mateixa ciutat, davant Egipte (30 de juliol, 15.00 h).