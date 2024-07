Nil Cervera, escollit jugador revelació de la Parlem OkLiga del curs 2023/24.

La Reial Federació Espanyola de Patinatge ha escollit com a Jugador Revelació de la Parlem OkLiga del curs 2023/24 a l'Igualadí Nil Cervera. El jugador del Igualada Rigat ha fet una temporada molt notable tant a nivell de joc cooperatiu com a nivell golejador, tancant la temporada com a màxim golejador de l'equip amb 21 dianes a la lliga.

És el segon any consecutiu que un jugador de l’Igualada Rigat rep el guardó com a jugador revelació de l’OkLiga, tal i com l’any passat ho va fer Gerard Riba.