L'igualadí Marc Bernades queda subcampió estatal ultra i guanya una plaça per al Mundial

El corredor igualadí Marc Bernades va quedar en segona posició en el Campionat d'Espanya ultra que es va fer a Astúries. En concret, la prova era la Desafío Somiedo, amb un recorregut de 70 quilòmetres i 4.100 metres de desnivell positiu a través del parc natural del mateix nom. Uns 800 participants van prendre part a les proves.

La cursa també era Campionat d'Espanya de federacions autonòmiques i donava dues places per als Mundials que s'han de fer a principi de setembre a Sòria. Bernades va quedar segon, amb un temps de 6 hores, 59 minuts i 11 segons i va aconseguir plaça per al Campionat del Món, tot i no poder revalidar el títol que havia aconseguit l'any passat en el Trencacims de Paüls.

La primera posició de la cursa va ser per a un altre català, el tarragoni Julen Calvó (La Cameta Coixa), el més fort en el tram final i vencedor, amb un temps de 6.53.28. Va completar el podi el manxec Jesús Gil, que es va aprofitar d'una sanció al quart, l'andalús Zaid ait Malek.

Per federacions, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va guanyar tant en homes, com en dones. En el primer cas, amb 9 punts, per davant dels 35 d'Euskadi i els 45 de Castella i Lleó.

La prova va tenir la mala notícia de la mort d'un participant, que va caure de la Cresta de los Bígaros. El fet va propiciar que es retallés la cursa femenina.