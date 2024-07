Monserrat Gomariz del CN Manresa aconsegueix la medalla de plata en els 100 de papallona

La nedadora del CN Manresa Montserrat Gomariz, va aconseguir una plata en els 100 metres papallona de la seva franja d’edat en el Campionat europeu per a nadadors màster. La manresana no havia pogut participar a la cursa dels 400 estils per la manca de flexibilitat dels organitzadors després que el seu vol haguès sortit endarrerit

Gomariz va ser superada per la britànica Nicola Latty, que va fer 1.13.47, davant els 1.14.97 de la maresana, que va haver de lluitar per no veure’s superada per la nedadora dels Països Baixos, Lidia van Bon-Rosenbrand, que va quedar a 25 centèsimes de la manresana. El campionat europeu per a nedadors màster es va celebrar al Poliesportiu Milan Gale Muskatirovic a Belgrad (Sèrbia).