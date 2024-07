Sant Fruitós de Bages serà l'escenari d'una exhibició de drift i d'una exposició de cotxes i motos racing

Aquest diumenge 14 de juliol Sant Fruitós de Bages acollirà una exhibició de drift i stunt, on diferents pilots participants demostraran les seves habilitats i domini del volant.

El drift és una modalitat del món del motor que consisteix a realitzar un circuit derrapant mentre que el stunt consisteix a encadenar figures acrobàtiques. Aquesta proposta es farà a l'aparcament municipal situat al barri de La Natura, a tocar de la carretera de Vic en direcció Torroella de Baix. Al carrer Joan XXIII s'hi podrà veure una exposició de cotxes i motos antics.

Aquesta activitat començarà a les 9 del mati i finalitzarà a 2/4 de 2 del migdia. Per tal de poder dur-la a terme es restringirà l'estacionament tant a l'aparcament municipal com al de la llar d'infants, així com en els carrers adjacents. Durant l'ctivitat també quedarà prohibida la circulació de vehicles en aquest punt. Les afectacions estaran degudament senyalitzades durant els dies previs a l'esdeveniment.

L'activitat és organitzada per Amics del Motor de Sant Fruitós de Bages amb la col·laboració de Moto Club Manresa i compta amb el suport de l'Ajuntament.