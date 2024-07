Scariolo descarta Juan Núñez en la llista de 12 per als Jocs

El base Juan Núñez, pretès pel Barça, no serà a la llista de Sergio Scariolo per disputar els Jocs Olímpics de París 2024. El seu lloc l’ocuparà Àlex Abrines, que s’ha recuperat de la lesió que li va fer perdre’s els partits del Preolímpic de València.

L’absència de Núñez va ser la sorpresa de la convocatòria de 12 jugadors anunciada ahir pel seleccionador. El jugador, elegit en segona ronda de l’últim draft de l’NBA pels San Antonio Spurs, és a l’agenda del Barça com un dels fitxatges per impulsar el projecte de Joan Peñarroya. El panorama en els Spurs no sembla gaire encoratjador per a ell, ja que la seva posició sembla ben coberta.

El seu temps de participació en la selecció es va anar reduint a mesura que passaven els partits del Preolímpic. En les semifinals del torneig contra Finlàndia va disputar tan sols 5 minuts amb 2 punts en el seu compte i a la final contra les Bahames no va disputar ni un sol segon.

"Reintegrem els lesionats Àlex Abrines i Juancho Hernangómez. A més, mantenim dins del grup tant Juan Núñez com Joel Parra", va explicar Scariolo en roda de premsa. No significa que hagin d’anar a París, i només ho farien en cas d’una lesió.

La llista de 12 està formada pels següents jugadors: