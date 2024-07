Finalitza el primer torn del 16è Campus Rafa Martínez

El cap de setmana passat va finalitzar el primer torn del 16è Campus del exjugador santpadorenc de bàsquet, Rafa Martínez. Aquesta primera setmana el campus d’estiu ja va tenir un rècord d’assistencia històrica amb 155 participants de diferents llocs de tota Catalunya( Andorra, La Seu d'Urgell, Barcelona, Solsona, Vic..). Així mateix han visitat el campus el capità del Baxi Guillem Jou o l’actual tècnic del Bilbao Basket, Jaume Ponasarnau

La distribució del campus es per grups d'edats, sexe i nivell. Els entrenaments son tècnics o tàctics de pista als matins i competicions individuals i col·lectives per les tardes. A més a més el campus té aspectes a remarcar: entrenadors de parla anglesa, filmacions a peu de pista, renovació del conveni de beques per nens o nenes amb dificultats econòmiques i socials amb La Caixa, activitat lúdica de lleure al Llac de Navarcles o una pàgina web moderna i renovada.