Meritxell Ferré serà als Jocs Olímpics de París

Meritxell Ferré és la darrera esportista de les nostres comarques a ser escollida per ser als Jocs Olímpics d'aquest estiu a París. El nom de la jove nedadora manresana, de 17 anys, apareix des d'aquest matí a la llista dels 382 atletes que competiran aquest estiu a la capital francesa. Ferré competirà a partir del 5 d'agost en la rutina tècnica de natació artística. És la cinquena esportista bagenca que passarà part d'aquest estiu a París, després de confirmar les presències de Meritxel Soler, Thierno Diallo, Marc Pubill i Joan Garcia, una xifra que iguala el rècord històric en un Jocs, assolit l'any 2000 a les olimpíades de Sydney.

Ferré va debutar amb el combinat absolut a principis d'any, aconseguint una meritòria cinquena posició en la rutina acrobàtica als mundials de Doha. Una competició que va acabar donant el bitllet olímpic a l'equip estatal. Tan sols era l'inici d'un viatge que continuava fa gairebé un mes als Campionats Europeus de Belgrad, ocasió que va servir a Ferré per penjar-se l'or en rutina tècnica, juntament amb set de les vuit nedadores que l'acompanyaran a París. Així doncs, la nedadora establerta a Sant Salvador de Guardiola, participarà de la seva tercera experiència amb la selecció absoluta, que segons el que ha publicat la federació, integraran: Marina García, Lilou Lluis, Meritxell Mas, Alisa Ozhogina, Iris Tió, Paula Ramírez i Blanca Toledano.

Ferré serà la cinquena manresana en prendre part dels Jocs a París / RFEN

Amb Ferré, debutarà a París un nou sistema de puntuació per a la disciplina. El cos tècnic haurà de donar una targeta de dificultat que detalli tots els elements tècnics, híbrids i acrobàtics, a més del seu ordre d'execució. Un canvi que contempla l'entrada en escena de "controladors tècnics" que valoraran com ha estat de precís el compliment de les targetes facilitades pels tècnics abans de l'exercici. En cas de no ser així, es restaria del total. Un canvi que pot fer baixar de manera considerable la puntuació total de la rutina.

Un ascens meteòric

D'aquesta manera Meritxell Ferré es convertirà en la primera nedadora artística que competirà en uns Jocs Olímpics de les nostres comarques. Una fita que com ella mateixa reconeixia en una entrevista a Regió7 després dels europeus, "no m'atrevia a contemplar, com a molt pensava en els de Los Ángeles". I és que la nedadora bagenca tot just fa mig any que va rebre una beca per establir-se de manera permanent al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, espai on resideixen i entrenen totes les integrants de l'equip olímpic estatal, que dirigeix la nipona Mayuko Fujiki.

Des que Ferré es va llançar per primera vegada a una piscina amb el Club Natació Manresa, només ha fet que créixer esportivament. L'amor i passió per l'esport, juntament amb el poc recorregut de la secció a l'entitat manresana la van portar a fer un salt endavant cap al Club Natació Sabadell, un dels punters a Catalunya i tot l'estat en aquesta disciplina. La seva trajectòria continuava a l'alça i tot just a tercer d'ESO es va establir a la residència Joaquim Blume de Barcelona, un equipament residencial per esportistes que gestiona la Direcció General de l'Esport. Un altre pas endavant clau que t'estableix com una de les nedadores referents a Catalunya.

Des d'aleshores va convertir-se en una fixa a les convocatòries dels combinats estatals en categoria infantil i júnior, a més de continuar segellant grans actuacions en l'àmbit individual i d'equip amb el CN Sabadell als campionats catalans i nacionals per clubs. El darrer pas, i també el més difícil, ha estat el de fer-se un lloc al combinat absolut. Una transició que va fer a poc a poc, ja que com ella mateixa explicava, al setembre i durant el novembre va començar a participar d'entrenaments aïllats al CAR. Les seves visites a Sant Cugat cada vegada eren més freqüents, fins que finalment se li va oferir una plaça permanent perquè hi pogués residir a temps complet.