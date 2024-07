L'avinyonenca Mireia Jurado debuta aquest dissabte en el Mundial sub-17 de Mèxic

La basquetbolista avinyonenca del Segle XXI Mireia Jurado participarà a partir d'aquest dissabte a la nit als Campionats del Món sub-17 de bàsquet que es disputaran a Mèxic. En concret, els partits es jugaran a León i Irapuato i, en la primera fase, la selecció espanyola s'enfrontarà a Argentina, en l'estrena, Finlàndia i Japó.

Jurado forma part d'un talentós conjunt amb la preparació de Javi Torralba, que s'estrena com a primer tècnic després d'una trajectòria brillant a les categories de formació. La resta de la plantilla la completen quatre companyes seves del Segle XXI, Gina Garcia, Noelia Mouriño, Inés García-Monje i Nicole Domínguez , a part d'Elena Álvarez (Fundación Ardoi), Aina Cargol (Spar Girona), Mireya Sanz (Torrelodones), Leyre Urdiain (Casademont Saragossa), Xènia Salzmann (Barça CBS) i Adriana Díaz i Sara Okeke (Movistar Estudiantes).

Els dos primers partits els disputarà dissabte i diumenge a un horari accessible per a Europa, les nou de la nit. El debut serà contra les argentines i el segon partit, davant de les finlandeses. El tercer duel serà la matinada de dimecres, a les dues, contra el Japó. Els setze conjunts participants passaran a la ronda de vuitens de final i, dependrà de la posició en la que quedin en el seu grup, quedaran aparellats contra un rival de més o menys dificultat.

La FIBA situa la selecció estatal com a cinquena favorita del torneig. És un criteri subjectiu que posa els Estats Units com a principals candidats a l'or, ja que ha guanyat cinc de les sis últimes edicions, i a França com a segon. El conjunt gal és el vigent campió europeu sub-16. Austràlia i Canadà són les altres dues favorites.