CN Barcelona i Atlètic Barceloneta jugaran la final de l'estatal cadet de Manresa

El CN Barcelona i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge, a partir de les dues de la tarda, la final del Campionat d'Espanya cadet masculí que s'està disputant des de dijous a les piscines Manel Estiarte Duocastella de Manresa. Totes dues formacions eren les favorites i no han tingut gaires problemes per desfer-se dels seus rivals. Entre els del CN Barcelona hi ha hagut el CN Manresa en els quarts de final. L'equip de David Torilo, que tanca la participació en el campionat amb una victòria i dues derrotes, ha caigut per un clar 22-2 i no ha tingut opció davant de la superioritat barcelonina.

Com es veu pel resultat, el partit no ha tingut història, amb un parcial de 13-0 en els dos primers períodes. Els únics gols manresans han estat marcats per Sergi Torres, en el tercer parcial, i Marc Rey en l'últim. Tot i el marcador, l'ambient a les graderies, com durant la majoria de partits, ha estat esplèndid.

Pel que fa als dos finalistes, després de derrotar el Manresa, el CN Barcelona s'ha imposat a les semifinals al CN Mediterrani per un altre resultat concloent: 20-4. El conjunt derrotat ha plantat una certa cara en el primer quart, amb un 6-2 de parcial, però només ha pogut fer dos gols més en els 24 minuts restants i, a més, ha encaixat un 7-0 en el darrer període.

Pel que fa al Barceloneta, tampoc no ha tingut gaires dificultats. En els quarts de final s'ha desfet del CN Metropole canari per 19-9 després d'agafar set gols d'avantatge a l'inici que ha sabut gestionar. En les semifinals, novament deu gols de renda, en aquesta oportunitat davant del Dos Hermanas sevillà, al qual ha vençut per 5-15.