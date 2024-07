Espanya supera Anglaterra i s'endú la seva quarta Eurocopa (2-1)

El futbol ha estat just amb qui ho ha merescut. Més enllà de situacions polítiques, sempre lligades al futbol de seleccions, ningú no pot dubtar que Espanya ha merescut guanyar aquesta Eurocopa perquè ha estat el millor equip, qui millor joc ha fet i també qui ha obtingut millors resultats. Les fredes xifres diuen que ha guanyat set partits, el primer que ho aconsegueix, i que ha derrotat quatre campions del món com Itàlia, Alemanya, França i, aquest diumenge Anglaterra. Però hi ha més.

Perquè veient els seus rivals, tret d'una estona en què Alemanya la va sotmetre en el final del partit de quarts de final, ningú no ha estat millor que el conjunt de Luis de la Fuente, un tècnic de perfil baix que suposa un cop de realitat als que van d'estrelles i potser no ho són tant. Els espanyols, amb una gran química entre ells i una encertada barreja de joves talentosos i veterans que saben de què va això, recuperen la glòria del quadrienni 2008-2012 i ho fan derrotant un rival que, com França dimarts passat, haurà de començar a pensar que té més matèria prima que la que mostra per guanyar. Anglaterra perd, de manera merescuda, la seva segona gran final seguida.

Tempteig a l'inici

La primera jugada del partit ja ha servit per veure quina intenció tindrien els dos equips. I no ha estat cap sorpresa. Els anglesos han servit del centre del camp i han passat la pilota a Pickford perquè la llancés llarga i poguessin guanyar la segona jugada. Se n'ha anat a fora. Quedava clar que el control del joc el tindria Espanya i que Anglaterra buscaria la seva oportunitat en els espais.

En el primer quart d'hora, i amb el rival tirat enrere sense complexos, Espanya ha buscat les bandes, però Nico Williams i Lamine Yamal tenien davant jugadors bregats com Walker i la seva rapidesa contra el basc i Shaw i el seu cos per esbandir-se el mataroní. Tot i això, el jugador de l'Athletic s'ha pogut escapar un cop i Stones ha hagut de salvar la rematada. En el córner, Le Normand ha rematat desviat.

La primera part era tàctica, eufemisme d'avorrida, sobretot pel plantejament de l'entrenador insular Southgate, molt en el seu estil. Si Espanya buscava associacions per dintre, en què no trobava el toc final d'homes com Fabián o Olmo que deixessin sols els davanters, Anglaterra trobava espais en el desdoblament per la seva banda dreta entre Saka i Walker, que ha fet una centrada perillosa que ha refusat Laporte. El partit, però, ha entrat en un enrocament per les dues bandes i han sovintejat faltes que no eren perilloses, però que servien al col·legiat francès per equilibrar sancions, típic de l'arbitratge UEFA.

Ha semblat que en el tram final, eren els anglesos els que s'acostaven més a l'àrea d'Unai Simón, però més per pèrdues en sortides espanyoles que res més. Una d'elles, de Carvajal, ha propiciat la millor ocasió britànica, en una pilota penjada a l'àrea i rematada de manera forçada per Foden a les mans del porter basc. Abans, un Morata molt engabiat per Stones i Guéhi ha pogut fugir en una contra, però entre els dos centrals anglesos han evitat el perill.

Segona part desbocada

Les notícies a la mitja part per a Espanya no han pogut ser pitjors. Rodri, lesionat, havia de deixar el seu lloc a Zubimendi. Pot haver estat perquè Foden, que ha seguit com una ombracompany d'equip del City, no devia saber qui era el mig centre de la Reial Societat. El fet cert, és que no l'ha seguit en la primera acció de la represa i ell ha iniciat la jugada que ha seguit cap a Carvajal. Aquest l'ha passada a Lamine Yamal qui, per primer cop, ha pogut girar-se cap al mig i assistir el seu col·lega Nico Williams perquè aquest fes l'1-0.

En els deu primers minuts de la represa, Espanya hauria pogut deixar la final sentenciada. Amb més espai i un rival tocat, Dani Olmo i Fabián dominaven com volien la zona ampla i el jugador terrassenc ha estat a punt de fer el segon amb un xut desviat. Després, Lamine ha fet una assistència virtuosa a Morata, que no ha donat prou força a la pilota perquè superés Pickford i arribés a la porteria i Williams ha tornat a rematar a fora una acció clara.

Anglaterra ha reaccionat a còpia de canvis. Per un cop Southgate ha tingut personalitat i ha retirat del camp Harry Kane, que segueix sense guanyar res, i ha fet entrar Watkins. Però ha estat Lamine i Oyarzabal, novament relleu de Morata, els que han pogut ser el segon.

L'entrada de Cole Palmer ha estat la que ha propiciat els moments de més glòria britànics. Partint des de la dreta, i del no res, ha comandat una bona acció que ha acabat amb centrada de Walker, deixada de Bellingham (desaparegut) i rematada seva al fons de la xarxa. Tot seguit, Saka ha pogut tornar a rematar. Eren els minuts d'Anglaterra.

Però Espanya ha tornat a la seva, al joc, a tenir la pilota, a compartir-la i a explotar el forat deixat pel canvi de Mainoo. Després que Lamine fallés un gol fet després d'una gran acció de Williams i Olmo, Cucurella ha entrat per l'esquerra i ha fet una centrada justa perquè Oyarzabal, com un ariet, evités el fora de joc per un genoll de Guéhi i anotés. Fins i tot Espanya ha tingut sort al final, quan Unai Simón i Olmo, aquest sobre la línia de gol, han rebutjat les rematades de Stones i Guéhi.