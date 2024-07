El manresà Pol Lorenzo passa del Gimnàstic cadet al Sevilla juvenil

El lateral esquerre manresa Pol Lorenzo, nascut el 2008 i que les dues últimes temporades ha actuat al Gimnàstic de Manresa cadet, ha fitxat pel Sevilla per tres temporades, totes les de categoria juvenil. S'incorporarà amb els andalusos a final de mes per afrontar el grup 4 de la Lliga Nacional, de la qual va quedar campió la temporada passada.

Lorenzo va començar a jugar al Nàstic fins a alevins i, en època de pandèmia, va passar al Centre d'Esports Manresa, on va acabar la seva etapa en futbol-7. Aleshores, va ser captat per l'Espanyol, on va estar dos anys en l'infantil. La temporada 2022-23 va ser cedit al Gimnàstic, el seu club d'origen, al qual va ser traspassat i ha jugat la temporada que tot just finalitza, en què els escapulats van ser setens i eliminats posteriorment pel Barça. També ha estat en dues convocatòries de la selecció catalana.