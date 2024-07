Argentina, campiona d'Amèrica una altra vegada amb un Messi lesionat i entre llàgrimes

Argentina va aixecar a Miami una altra vegada la Copa Amèrica, tres anys després de la seva gesta a Maracaná, en derrotar aquesta vegada per 1-0 Colòmbia en una final agònica. Lautaro Martínez va anotar el gol de la victòria als sis minuts de la segona part del temps extra, quan tot semblava desembocar en una definició per penals. La gesta argentina va ser doble en més d'un sentit. No només pel bicampionat, sinó pel fet d'haver-ho aconseguit sense la presència de Leo Messi, que va haver d'abandonar el camp lesionat als 19 minuts de la pròrroga i amb el turmell convertit en una bola. Els memoriosos van tornar a evocar el que va passar amb Diego Maradona al Mundial d'Itàlia 90. El mateix peu dret. Un mateix dolor.

Messi no va tenir el millor exercici al llarg del certamen. Els 37 anys pesen en un cos que ja no pot suportar tantes exigències i envestides. Aquest decaïment físic mostra com es fa de difícil disputar un partit altament competitiu. El botí de Santiago Arias el va colpejar amb força en una jugada disputada, però que, en un altre moment de la seva extraordinària carrera, amb prou feines hauria estat un petit contratemps. Va intentar recuperar-se. No podia ser. Va abandonar el terreny amb llàgrimes als ulls, com si es tractés d'un jugador amateur que mai no es vol perdre un minut de joc. La televisió es va delectar amb les escenes de plor del millor jugador del món que només va canviar la tristesa per l'alegria quan el partit va acabar. En convertir el seu gol, després d'una gran combinació entre Leandro Paredes i Giovani Lo Celso, Martínez el va anar a buscar per fondre's en una abraçada amb el capità. El jugador de l'Inter s'ha constituït en el golejador de la Copa, amb cinc dianes, tot i haver estat suplent més d'una vegada.

Tot i la imprevisible amargor, l'ex del Barça és, després d'aquesta Copa, el jugador més guanyador de tots els temps amb 45 títols, dos més que Dani Alves.

Amb aquesta nova volta olímpica, el combinat argentí ha aconseguit 23 títols oficials: tres Mundials, 16 Copes Amèriques, una Copa Confederacions, entre altres competències menors. L'equip que condueix Scaloni s'enfrontarà a Espanya, guanyadora de l'Eurocopa, a la segona edició de la Finalíssima. Messi es tornarà a veure amb un Lamine Yamal de 17 anys i tota una promesa del futbol feta realitat.

El seleccionat que condueix Lionel Scaloni és expert a disputar finals. Aquesta experiència va ser crucial. Amb prou feines va mostrar pinzellades del rendiment que el va portar el desembre del 2022 a coronar-se campió del món a Qatar. Li va servir no obstant per avançar sense complicacions, partit rere partit. El camí a la segona Copa Amèrica es va simplificar amb les respectives eliminacions del Brasil, primer, i l'Uruguai, a la tumultuosa semifinal, davant Colòmbia.

El miracle que no va poder ser

Tot just començat el matx, l'equip celeste i blanc va estar a punt d'obrir la llauna. Julián Álverez no va poder definir amb precisió. Va ser un avís. Els "cafeters" mai van inquietar massa el porter argentí, Emiliano "Dibu" Martínez. Colòmbia no va poder reeditar l'exercici que va mostrar al llarg del certamen. Li va faltar punteria davant de Martínez i eficàcia en les jugades preparades que li van permetre convertir cinc dels seus 12 gols. Va intentar equilibrar la base d'un gran esforç físic. Tot i això, li va faltar creativitat per obrir el forrellat defensiu. Va apostar pel miracle, però no va comptar amb les dosis d'inspiració de James Rodríguez, que semblava destinat a ser premiat com a millor jugador del torneig. Néstor Lorenzo, l'argentí que dirigeix el seleccionat colombià va decidir reemplaçar-lo per Juan Fernando Quintero quan les cames van deixar de respondre. Luis Díaz, l'astre del Liverpool, tampoc no va estar a l'altura de les expectatives.

La Pulga va aparèixer amb comptagotes, molt lluny dels seus dies més inspirats però també d'aquells partits "normals" al Barcelona. Va perdre més pilotes del que ens té acostumats i li va faltar velocitat per treure's de sobre els seus rivals. Ángel Di María es va acomiadar de la selecció a l'alçada del seu historial. Als 36 anys va assumir amb Rodrigo de Paul el lideratge argentí en moments de desconcert a causa de l'absència de la carta fonamental. En el seu últim partit amb Argentina, el "Fideo" va abandonar el camp de joc aclamat per bona part dels assistents a l'estadi Hard Rock. "Ho vaig somiar, era l'última Copa Amèrica i s'acabava. Vaig somiar que arribàvem a la final, que la guanyàvem i em retirava d'aquesta manera", va dir després de les celebracions. Els campions van merèixer guanyar per més d'una diana. Això no va ser possible pel porter Camilo Vargas, que va ofegar el crit de gol de diversos argentins.

Desastre organitzatiu

La consagració argentina va estar en part entelada pel desastre organitzatiu d'una final que va començar una hora i 22 minuts més tard. No n'hi va haver prou amb els greus incidents durant l'epíleg d'Uruguai-Colòmbia a Charlotte, perquè la Conmebol (federació regional) prengués les precaucions necessàries per evitar un nou paperot. Els incidents van estar a l'ordre del dia. Una part del públic va entrar a l'estadi sense les seves butlletes corresponents i altres que havien pagat fortunes van haver d'esperar fora més de dues hores perquè els garantissin un lloc a la final. "Quina vergonya la Conmebol, les famílies sense poder entrar al camp, increïble", es va queixar a X, Roberto Garnacho, germà d'Alejandro, el futbolista de 20 anys que juga al Manchester United i que va tenir molt pocs minuts en aquest torneig.

"Tot va sortir malament, com gran part d'aquest torneig organitzat per la Confederació Sud-americana i els Estats Units, el país amfitrió que en dos anys acollirà la Copa del Món", va assenyalar el diari la Nación, de Buenos Aires. El descans entre temps es va allargar més del compte: 22 minuts, els necessaris perquè Shakira, amb un conjunt gris metal·litzat i en un escenari situat en una de les bandes del camp, fes una presentació que va recordar els espectacles a la Super Bowl .

Festejos moderats

A diferència de les escenes de carrer delirants de finals de 2022, quan milions de persones van celebrar l'obtenció del Mundial, aquesta vegada l'alegria va ser mòdica. Les altes hores de la nit, d'una banda, i la forta crisi social i econòmica, no van encoratjar els argentins a mobilitzar-se amb les banderes i els càntics.

En un país travessat per una forta disputa política i ideològica, el futbol una altra vegada va ser un factor efímer d'unanimitats. "Vamos Argentina Carajo!!! Somos campeones otra vez", va escriure el president Javier Milei. L'expresidenta Cristina Fernández de Kirchner també es va fer ressò de la victòria del seleccionat. "Per fi una bona notícia".