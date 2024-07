CE Manresa: Més incògnites que certeses en el futur immediat

Un misteri, un enigma inescrutable. L’esdevenidor imminent del Centre d’Esports Manresa és un secret que només coneixen els membres de la junta directiva de l’entitat i els del grup inversor que, hipotèticament, ha d’aterrar al club blanc-i-vermell, aquest estiu. No en va, onze dies després de la celebració de l’Assemblea General Extraordinària d’associats que va donar el vistiplau a la transformació de l’entitat en Societat Anònima Esportiva (SAE), el CEManresa encara no ha presentat al nou director executiu, Àlex Redondo, ni al tècnic del primer equip per a la propera temporada, Mikel Azparren. Regió7 va donar a conèixer la identitat d’ambdós el passat dimarts, 25 de juny.

Sens dubte, des de finals de maig, s’ha produït un gir de 180 graus en la política comunicativa del club blanc-i-vermell Durant quatre cursos esportius, Francesc Sòria, el directiu responsable d’aquesta àrea, havia afavorit una transparència exemplar que donava credibilitat al CEManresa que ara s’ha transmutat, per decisió de la junta directiva o dels inversors, en l’opacitat més absoluta. L’exemple més simptomàtic va ser impedir l’accés als mitjans de comunicació a l’esmentada i transcendent assemblea, una mesura inèdita almenys des de l’inici dels anys noranta, quan Manel Sánchez va accedir a la presidència de l’entitat.

La decisió sobre la proposta de la junta directiva presidida per Ruth Guerrero de transformar el club en Societat Anònima Esportiva (SAE)va propiciar l’assistència a la reunió de 56 dels 481 associats que tenia el CEManresa l’exercici passat (temporada 2023-24). A més, segons les fonts consultades per Regió7, Guerrero va informar a l’inici de l’assemblea que 11 socis havien delegat el vot en la seva persona.

Els dos primers punts de l’ordre del dia van fer referència a qüestions administratives: aprovar la gestió de la junta directiva corresponent a l’exercici econòmic que es va tancar el diumenge, 31 de desembre del 2023 i validar els comptes anuals d’aquest període.

Tenir el suport de 65 empreses

L’exposició de dades que va fer Ruth Guerrero va permetre constatar que 65 empreses van creure en el projecte de l’entitat l’any passat. La seva aportació econòmica conjunta va ser de 118.905,60 euros. D’altra banda, les subvencions atorgades per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) van reportar al club 199.770 euros i les quotes d’associat, 24.615 euros. En concepte de taquillatge, el CEManresa va recaptar quelcom més de 20.000 euros. La gestió de la junta directiva va rebre l’aval unànime de tots els presents a l’assemblea.

Ruth Guerrero va defensar la necessitat que els associats aprovessin la transformació del club en SAE amb els següents arguments: «ser una entitat esportiva implica assumir unes limitacions en la gestió econòmica i esportiva del CEManresa que són inadequades per a les categories en els quals competeix el primer equip. A més, algunes de les empreses que ens donen suport volen poder incidir en la gestió quotidiana del club, que volem professionalitzar». «Només podrem tornar a créixer si adoptem una fórmula jurídica equiparable a la d’una empresa», va concloure la presidenta.

Així doncs, la junta directiva va plantejar un escenari en el qual el primer equip de l’entitat i les formacions cadet A i juvenil A s’incorporarien al futur CEManresa SAE i la resta de conjunts formatius blanc-i-vermells serien gestionats per la Fundació del CEManresa.

Un procés de conversió a mida

Els paràmetres de la proposta de conversió van sorprendre. Els directius van plantejar la constitució d’una SAE amb un capital social inicial de 150.000 euros. El preu de cadascuna de les 150 accions que s’emetrien seria de 1.000 euros. A més, seria obligatòria l’adquisició mínima de 10 accions, és a dir, una inversió de 10.000 euros, per convertir-se en un dels, com a màxim, 15 accionistes que esdevindrien els nous propietaris de ple dret del CEManresa SAE. Una proposta que semblava feta a a mida de...

El contingut de l’exposició de Ruth Guerrero va propiciar que un número reduït d’associats la interpel·lessin sobre diverses qüestions. Segons ha pogut saber Regió7, aleshores, la màxima mandatària del club blanc-i-vermell va ser taxativa en afirmar que en el procés de conversió no s’establiria cap condicionant que afavorís que el control de la futura SAE correspongués a empreses i/0 persones físiques manresanes o bagenques i es va negar a revelar quines empreses del territori s’havien compromès a adquirir accions de la futura SAE.

L’elevat import de les accions i l’obligatorietat d’adquirir-ne un mínim de deu van ser les qüestions que van generar més debat. Dos associats van sol·licitar l’establiment d’un preu de 60 euros per acció. La presidenta va descartar aquesta possibilitat. «Hem d’assegurar-nos que el procés de conversió sigui un èxit i les premisses que plantegem ho garanteixen». «Quan el club ja sigui una SAE, podríem estudiar fer una ampliació de capital amb accions a preus populars per afavorir que tots els ciutadans puguin ser partícips del projecte», va concedir.

L’aprovació de la transformació del CEManresa en SAE requeria d’una majoria qualificada de dos terços, és a dir, d’un mínim de 45 vots a favor. Recordem que entre els vots presencials i els delegats van prendre part en el sufragi 67 associats. El resultat de la votació va ser el següent: 62 vots a favor, dues abstencions i tres vots en contra.