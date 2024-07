El CE Manresa només ha anunciat baixes en el primer equip

Disset baixes, cap renovació i cap fitxatge. Un jugador amb contracte i només sis futbolistes de la formació que va consumar el descens del CEManresa a la Tercera Federació amb possibilitats de segellar la seva continuïtat a la nau capitana de l’entitat manresana. Aquest és l’estat de la plantilla del primer equip bagenc, segons les notícies facilitades per l’àrea de comunicació del club blanc-i-vermell els últims dos mesos i mig.

L’obscurantisme que caracteritza la junta directiva del CEManresa d’un temps ençà propicia que, a més de la presentació encara pendent del nou director executiu, Àlex Redondo, i del tècnic navarrès Mikel Azparren, la informació sobre la configuració de la plantilla del primer equip, la data d’inici de les sessions d’entrenament de pretemporada i la relació de partits de preparació d’aquesta formació sigui del tot inexistent. Res de res, quan la lògica assenyala que l’inici de la pretemporada hauria de ser imminent, abans de final de mes.

De ben segur, disset dels vint-i-tres futbolistes que figuraven a la plantilla del primer equip blanc-i-vermell a primers de maig no continuaran al CEManresa. El club ha informat de la desvinculació de l’entitat del jove porter Marc Vázquez, que marxa a l’estranger per continuar els seus estudis, així com dels defenses Dani Reina (CDTudelano/Segona Divisió RFEF), Yaya Sidibé (UEOlot/Segona Divisió RFEF), Yeray Izquierdo (Lleida CF/Segona Divisió RFEF), Iván de la Peña (va tornar al Club Gimnàstic de Tarragona en acabar la seva cessió), César Llopis i Àlex Iglesias (Terrassa FC/Segona Divisió RFEF) i David Pons (va tornar a la UECornellà en acabar la seva cessió);dels migcampistes Álex Sánchez (AEPrat/Tercera Federació), Marc Martínez (retirat) i Martí Soler (Terrassa FC/Segona Divisió RFEF), i dels mitges puntes o davanters Omar Ouhdadi (Bergantiños FC/Segona Divisió RFEF), Carlos Gilbert (CEEuropa/Segona Divisió RFEF), Enric Baquero (CFBadalona/Tercera Federació), Pol Ballesteros, Álex Pachón (Bergantiños FC/Segona Divisió RFEF) i Javi López (FCCerdanyola/Tercera Federació). Els responsables de l’àrea esportiva de l’entitat haurien intentat retenir a alguns d’aquests jugadors (Álex Sánchez i Javi López), sense poder evitar que reforcin a dos dels oponents dels manresans el curs vinent.

L’únic futbolista de la temporada passada que tenia contracte per aquest exercici era el mitja punta d’origen gambià Tom Diawara, que va jugar com a cedit al CDEbro (Saragossa) des del passat gener.

D’altra banda, segons la informació facilitada per l’entitat, encara no es pot descartar la renovació dels porters Òscar Pulido i Héctor Hurtado; la de l’emblemàtic defensa central Mohamed Djitté Moha; les dels migcampistes Nil Garrido i Marc Cuello i la del destre mitja punta lleidatà Alpha Bagayoko, lesionat de llarga durada.

El silenci de l’àrea de comunicació del CEManresa contrasta amb les filtracions que des del dissabte, 6 de juliol, sovintegen a Mundo Deportivo. Segons ha publicat aquest rotatiu d’aleshores ençà, el club blanc-i-vermell hauria segellat la continuïtat d’Òscar Pulido, Marc Cuello i Nil Garrido i tancat els fitxatges del central Óscar Reche (UEVilassar/Tercera Federació), del lateral esquerre Marc Muñoz (CFMontañesa/Tercera Federació) i del davanter Salva Costa (CFDamm/Divisió d’Honor Juvenil). Regió7 pot afirmar que Mikel Azparren ja té emparaulats una catorzena de futbolistes i embastada la contractació de la resta de jugadors que configuraran la plantilla manresana per a la temporada 2024-25.

Absent al Torneig d’Històrics

Per últim, assenyalar que el CEManresa, vigent subcampió del trofeu, no prendrà part en l’edició d’enguany del Torneig d’Històrics. Tal com va detallar a Regió7, divendres, Roger Sánchez, director de comunicació del FCMartinenc i de la competició «l’organització té el criteri de no incloure mai entre els equips convidats per mèrits esportius a aquelles formacions que van baixar de categoria el curs anterior. Aquesta és la raó per la qual, aquest estiu, malauradament, no s’ha cursat cap invitació al CEManresa».