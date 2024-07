El CN Manresa clou sisè els Campionats d'Espanya cadet

El Club Natació Barcelona es va erigir diumenge en el millor equip cadet de waterpolo d'Espanya. Els barcelonins es van imposar per la mínima a un competitiu Club Natació Atlètic-Barceloneta. Els amfitrions del torneig, el CN Manresa, va cloure en una excel·lent sisena posició caient a quarts davant del conjunt que posteriorment va alçar el trofeu.

El duel prometia i no va decebre. Els dos equips establerts a la capital catalana s'havien plantat a la final superant amb comoditat els seus rivals, però la final no seria tan fàcil. Els jugadors del CN Barcelona van començar una mica més endollats i ràpidament van aconseguir dos gols d'avantatge. A partir d'aleshores, els jugadors del CN Atlètic-Barceloneta, entrenats per Xavier Domènch, van entrar al matx i van aconseguir igualar. Des d'aleshores, colpejava l'equip de Miquel Gasulla i contestava el de Domènech. Una tendència que es va mantenir fins al 8-8 que tancava el tercer període.

Tot estava preparat perquè es definís en els vuit minuts finals de duel. Tot just iniciar aquest darrer període, els jugadors dirigits per Xavier Domènech es van avançar. Però només va ser un petit miratge. En l'espai temporal restant els jugadors del CN Barcelona van tornar a ser més efectius, i gràcies a tres gols consecutius van sentenciar el duel.

El conjunt amfitrió, el CN Manresa, va cloure el torneig de casa en sisena posició. Després de la dura derrota davant del posterior campió, els manresans es van refer amb un ajustat triomf davant del Reial Canoe que va necessitar d'una pròrroga. En canvi, el duel per la cinquena posició no va ser tan positiu pels de David Torilo, que van acabar la seva participació cedint per la mínima davant del Colegio Brians.