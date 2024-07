Ple de victòries de l’equip estatal sub-17 de l’avinyonenca Mireia Jurado

Inici fulgurant de Mireia Jurado i la selecció estatal en els dos primers partits del Mundial sub-17 que s’està disputant a Mèxic. El combinat nacional avança amb pas ferm cap al lideratge del grup A, on competeixen contra l’Argentina, Finlàndia i el Japó.

El primer duel el van disputar la jornada inaugural del torneig davant de l’Argentina. Un matx desigual que l’equip entrenat per Javier Torralba va sentenciar a la mitja part, quan dominaven per un contundent 46-15. Al final, 99-29 i 9 punts en poc més de set minuts per l’exterior d’Avinyó.

La segona jornada enfrontava el conjunt estatal amb Finlàndia. En aquesta ocasió, malgrat que l’equip espanyol era sobre el paper favorit, va costar arrencar. El primer període es va saldar amb un 12-12 que feia preveure un duel igualat. L’ensurt es va quedar aquí. Un bon final d’enfrontament va fer lluir les virtuts del combinat nacional, que es va acabar imposant per 35-71. Jurado va aportar 8 punts i capturar 5 rebots en vint minuts.

El darrer partit de la fase de grups serà dimarts (21.00 h) davant del Japó. El conjunt nipó també encadena dos triomfs, però sense vèncer de manera tan contundent.