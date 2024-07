17 metalls per atletes de les nostres comarques als catalans sub-20

Reeixida participació dels atletes de les nostres comarques als Campionats de Catalunya disputats a Vic aquest cap de setmana. Els esportistes del Club Atlètic Igualada (CAI) van aconseguir abordar el podi en onze ocasions, mentre que els de l’Avinent Manresa ho van poder fer sis vegades.

Sens dubte la participació dels atletes igualadins va ser gairebé excel·lent, sobretot tenint en compte que a més de penjar-se cinc medalles d’or, van registrar dos nous rècords dels campionats. El primer va anar a càrrec de la corredora Carla Bisbal, que va travessar la línia d’arribada dels 800 metres llisos amb un registre de 2’09’’95. L’altre se’l va adjudicar Aleix Camats, que va ser capaç de llançar el disc 56,29 metres.

La resta d’ors anoiencs van ser per Antoni González en salt d’alçada (2.00 m), Mathios Rodríguez en els 800 metres llisos (1’55’’20), i Guim Morcillo en llançament de javelina (59,38 m). Pel que fa a l’Avinent, la marxadora Griselda Serret va pujar al graó més alt del podi en els 5000 metres (22’52’’38).

Jofre Roca al podi dels 3000 metres llisos / Avinent Manresa

Fins a quatre atletes del club manresà es van quedar a les portes de l’or. El fondista Jofre Roca va ser plata en els 3000 metres, la mateixa posició que Jan Pol Catot en els 400 tanques, Martí Rodríguez en el salt de llargada i Mar Santanach que va llançar la bola de metall 10,16 m. Els dos atletes igualadins que es van haver de conformar amb l’argent van ser Aina Eberlé, en salt d’alçada i Albert Gil, en pes.

Els bronzes del CAI van ser per partida doble per Ferran Sagrera en martell, Rubén Sánchez en salt de llargada i Albert Gil en llançament de pes. Mentre que per part de l’Avinent, l'única en pujar al tercer graó del podi va ser Mar Santanach en martell.