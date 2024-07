Kylian Mbappé ha estat presentat avui al Santiago Bernabéu davant de 80.000 espectadors

Kylian Mbappé ha estat presentat aquest matí davant de l'afició del Reial Madrid. Les entrades es van esgotar a temps rècord i al Santigo Bérnabeu no hi cabia ni una animà. Milers de persones han vist com la seva nova estrella trepitjava la gespa després de molts anys d'espera. El francès ha assegurat, en les seves primeres paraules com a jugador madridista, que "es realitza el meu somni després d'un camí difícil en què han passat moltes coses i que vaig poder completar gràcies a un Florentino Pérez que va confiar mi des del primer dia".

El nou jugador del conjunt blanc s'ha guanyat l'afecte de la seva nova afició amb les paraules i amb un sol gest, besant el que és el seu nou escut. “És un dia increïble per a mi. Significa molt per a mi. Gràcies a tots els madridistes perquè m'han donat afecte i amor durant molts anys i això està al meu cor".

El francès va voler, a més, enviar un missatge als més joves, recordant quan ell somiava jugar al Reial Madrid. “Tinc un missatge per a tots els nens. Jo vaig ser com vosaltres, tenia un somni i avui tinc un consell. Amb la passió i esforç pots fer tot el que vulguis. Avui sóc aquí, però una vegada vaig ser com vosaltres”, ha assegurat l'exparisí.