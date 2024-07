El Barça reconeix que subcontractades del Camp Nou van impagar els treballadors

El FC Barcelona va reconèixer aquest dimecres els impagaments salarials i les hores extres no cotitzades per part de 40 de les subcontractes involucrades inicialment en les obres del Camp Nou. Fraus laborals acreditats per la Inspecció de Treball dependent de la Generalitat després de les informacions publicades, el novembre del 2023, per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, i que afectaven gairebé 1.100 treballadors de les esmentades subcontractes.

"No hi va haver mala fe", va afirmar dimecres el director d’operacions de l’Espai Barça, Joan Sentelles, en roda de premsa. El club va comparèixer per donar compte de l’estat de les obres i de la data de retorn de l’equip a l’estadi, que serà –si no hi ha contratemps– per al desembre d’aquest any i amb un aforament limitat a 64.000 aficionats.

"L’obra més fiscalitzada"

Sentelles i la vicepresidenta institucional, Elena Fort, van explicar, entre altres coses, que les obres –responsabilitat de l’empresa Limak- han rebut vuit visites d’Inspecció de Treball des que van començar, fa un any. I, de moment, cap companyia implicada ha rebut una sanció de l’autoritat laboral. "Som l’obra més fiscalitzada de Catalunya i estem encantats, sabem que complim les normatives", va afirmar Centelles.

El director d’operacions va obviar en la seva primera intervenció els centenars de requeriments –pas previ a la sanció– que les empreses subcontractades han rebut per pagar salaris per sota de conveni o convenis incorrectes. Diferències que, segons van denunciar diversos treballadors a aquest mitjà, els suposaven minves habitualment del voltant de 400 euros mensuals i que la Inspecció va poder acreditar que van vulnerar els drets de gairebé 1.000 empleats en els primers compassos de l’obra.

"Sempre hi ha gent que està més contenta i gent que està més descontenta", va afirmar Sentelles en la seva primera intervenció, en la qual tampoc va esmentar les 16.000 hores treballades però no cotitzades ni cobrades que va poder acreditar l’autoritat laboral en les seves indagacions.

Requerit per aquestes dues qüestions en la ronda de preguntes dels periodistes, Sentelles va reconèixer que hi va haver un "problema amb la interpretació dels convenis", es va excusar que "no hi havia mala fe" i ho va remetre a "un tema que depèn de Limak", si bé va insistir que "estem complint al peu de la lletra". La responsabilitat subsidiària de potencials fraus laborals a l’obra és de Limak i no del promotor, el Barça.

Des del club van explicar que Limak, en coordinació amb ells, reclama certificats mensuals que totes les subcontractes estan al corrent de pagaments, tant als seus proveïdors com als seus treballadors. Malgrat tot, si després aquests diners acaben arribant als treballadors no poden certificar-ho. "No podem demanar els rebuts d’ingressos, tot el que ens permet la llei ho estem fent", va afirmar Sentelles.

Negociació amb CCOO

Després de les diferents denúncies laborals, el Barça s’ha avingut després de mesos de converses a deixar entrar els sindicats més representatius al sector de la construcció a l’estadi. I és que gran part del sector no està sindicalitzat, s’estructura en empreses petites sense comitè d’empresa i no té els controls mínims que assumeixen les centrals. Ara, la directiva del Barça està ultimant amb CCOO "un conveni per incrementar les verificacions que tot el que es fa en aquesta obra estigui fiscalitzat i verificat", segons va explicar el director d’operacions.

Els treballs avancen amb l’objectiu de poder celebrar el primer partit del Nou Camp Nou el desembre d’aquest any. No obstant, competicions com la Champions League hauran d’esperar una mica més, ja que la UEFA només permet disputar partits durant la fase de grups en un mateix estadi i no ha autoritzat el Barça a canviar.

Des de l’1 de gener del 2025, l’equip ja tornarà al seu estadi, si bé les obres al recinte continuaran en paral·lel. Està previst que els últims treballs de pes finalitzin durant el segon trimestre del 2026, si bé els retocs poden allargar-se. A mesura que s’asseguri tant la tercera graderia com la coberta s’anirà guanyant aforament i està previst que, en la seva màxima capacitat, el nou estadi pugui encabir 104.000 persones.

Aquest calendari de retorn progressiu, però, es podria veure demorat, tal com han reconegut des del club, per potencials imprevistos i dificultats que vagin apareixent. Una de les que més lamenten i que ja pateixen és la falta de treballadors disponibles per operar les obres a ple rendiment i totes les hores que sigui possible.

"Ens falten treballadors qualificats", va lamentar Fort, que també es va queixar de les "traves burocràtiques" que es troba Limak a l’hora de demanar permisos per contractar professionals directament des de l’estranger. Diferents fonts consultades per aquest mitjà coincideixen a explicar que la intenció de Limak era portar grans quantitats d’obrers directament des de Turquia, cosa que no permet la normativa laboral espanyola. Davant d’això, ha optat per reforçar-se amb una sèrie de subcontractes que operen a l’est d’Europa, però dins de l’espai Schengen i amb permisos de treball comunitaris.

Malgrat aquesta carestia, des del Barça han insistit que ni ells ni Limak han relaxat els controls sobre la normativa laboral i que, amb l’objecte de no perdre mà d’obra, no estan sent més permissives amb subcontractes amb antecedents previs d’incompliments amb els seus obrers.