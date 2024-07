El Covisa incorpora Lleïr Mujal, procedent de l'FS Solsona

Lleïr Mujal, de només 19 anys, és l’última incorporació del Covisa Manresa pel curs que ve. Provinent del FS Solsona de Tercera Divisió, va signar una gran campanya la temporada passada i farà el salt a la Segona Divisió B de la mà del conjunt manresà.

“Necessitàvem un jugador amb u contra u i amb característiques diferents dels jugadors que tenim ara”, ha explicat el president del Covisa Manresa, Pere Joan Pusó, a Regió 7. El fitxatge es farà oficial durant el dia d’avui i serà l’última incorporació a les files dels manresans. “Ara sí, donem per tancada la plantilla”, ha reconegut el president.

Lleïr Mujal, dretà i que ocupa la posició d’ala, va fer el salt al primer equip del FS Solsona la temporada passada, encara en edat juvenil, i va signar una gran campanya. Va ser titular en 21 partits de 30 totals i va marcar 16 gols. Per les seves característiques, compleix a la perfecció l’assignatura pendent en el club manresà, un jugador ràpid i amb gran capacitat per encarar, amb potencial per ser diferencial.

Aquesta incorporació s’afegeix als fitxatges d’Imad Ruiz, Pavel Pérez i Pep Costa. En la resta de la plantilla, han tingut lloc les renovacions de Carles Lavado, Asis Boukhress, Carles Ambrós, Oriol Blasco, Oriol Jo, Terri, Aaron Riera, David Lozano i Ivan Martín i les baixes de Marc Cella, Aleix Pérez, Mario Silva i Aaron Lozano.