Mireia Jurado jugarà els quarts de final del Mundial sub-17 contra Austràlia

La selecció espanyola femenina sub-17 de bàsquet, amb l'avinyonenca Mireia Jurado a les seves files, jugarà la matinada de dissabte els quarts de final del Campionat del Món que té lloc a León i a Irapuato, a Mèxic. L'equip hispà jugarà l'avantpenúltima ronda davant d'Austràlia després de vèncer la selecció amfitriona per 83-32 en un duel que no va tenir color.

El format del campionat ha propiciat aquest resultat. La FIBA va decidir que cap dels setze equips participants no quedés fora de la competició després de la primera fase i això va provocar que tots els últims classificats, amb un nivell notablement més baix que la resta, passessin. Un ha estat Mèxic, que ha patit un sever correctiu, sobretot a partir del 32-4 del segon període.

Jurado ha fet un bon partit, amb 14 punts, quatre triples anotats i cinc rebots capturats en 18 minuts i mig damunt de la pista. El tècnic, Javier Torralba, ha pogut rotar peces per a la part dura del torneig.

En els quarts, Espanya jugarà contra Austràlia, que tampoc no va tenir problemes per derrotar Xina T'aipei per 89-45. El partit es jugarà a les dues de la matinada, hora nostra. Els altres partits de quarts de final de la competició seran Itàlia-França, Estats Units-Japó i Finlàndia-Canadà.