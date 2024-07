La 53a Nit de l'Esportista de Manresa tindrà més premis

La 53a edició de la Nit de l'Esportista de Manresa entregarà aquest any més premis i mantindrà l'emoció de la majoria de guardons honorífics fins al final. Els organitzadors, l'Ajuntament i representants dels mitjans de comunicació local (Gedi Media, Grup Taelus, Nació Manresa, Ona Bages i Regió7), han donat a conèixer aquest divendres els nominats en totes les categories habituals i els guardonats amb el Premi Campions, una novetat que reconeix els mèrits dels equips de base de la ciutat que han obtingut bons resultats en el curs passat.

L'únic premi individual que s'ha donat a conèixer ha estat el Josep Vila i Valldaura, l'especial del jurat, a Albert Estiarte per la seva participació en nou Jocs Olímpics com a responsable mèdic de les seleccions de waterpolo. Serà, també, en els propers Jocs que comencen divendres vinent a París.

Alguns dls altres guardons honorífics se solien anunciar per avançat, però aquest cop no ha estat el cas. Seran l'Andreu Vivó a l'esport escolar, el Josep Maria Pintó a la dedicació especial a l'esport, el Bages-Manel Estiarte Duocastella a la trajectòria d'un esportista de la comarca del Bages, l'Special Olympics a l'esport amb discapacitat intel·lectual i al del millor esportista paralímpic per a practicats d'esport adaptat per discapacitats físics o sensorials.

Els Jocs seran importants

En la llista de candidats a millor esportista hi ha els guanyadors de les quatre últimes edicions, el gimnasta de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo (2020, 2021 i 2023) i l'atleta de l'Avinent Manel Deli (2022). La participació en els Jocs Olímpics que arrenquen la setmana que ve poden ser importants, amb la presència de Diallo, de l'atleta Meritxell Soler en la marató, la nedadora d'artística Meritxell Ferré i el futbolista de l'Almeria Marc Pubill. En total hi ha 28 esportistes que aspiraran al premi gran i a la segona i tercera posicions. També n'hi haurà a l'esportista jove (fins a sub-21), de formació (fins a sub-16) i als millors clubs o entitats, entrenador, àrbitre, directiu, patrocinador, equip en categoria absoluta i veterà. La gala serà el proper 17 de setembre a les set de la tarda.

La llista de nominats és la següent: