Tety Vives continuarà vestint d'arlequinat

César Tety Vives renova el seu compromís amb l’Igualada Rigat per la temporada vinent. Una renovació de contracte que el mantindrà vinculat al primer equip del club arlequinat per onzè exercici.

El segon capità de l’equip i líder innat del conjunt de la capital de l’Anoia encadenarà, amb la següent, 25 temporades al club. D’aquesta manera, els arlequinats s’asseguren un any més de lideratge i actitud sobre la pista. Vives va ser determinant en les diverses tandes de penals de les successives eliminatòries que van permetre als anoiencs guanyar a les Comes la Wolrd Skate Europe Cup, la segona competició continental. A més, Vives es va erigir com un dels baluards defensius de l'equip durant tota la temporada.