El CE Manresa confirma la contractació de Mikel Azparren com a entrenador

El Centre d'Esports Manresa ha anunciat aquest dissabte, a través de les seves xarxes socials, la contractació de l'entrenador navarrès Mikel Azparren per liderar l'equip en el seu retorn a Tercera RFEF la temporada vinent. La notícia ja va ser avançada per Regió7 el 24 de juny passat, juntament amb el fet de la contractació d'Àlex Redondo com a director executiu.

Azparren rellevarà del seu càrrec Aitor Maeso, que va ser el tècnic blanc-i-vermell en un tram final de la temporada passada que va culminar en descens. En les seves primeres declaracions en ser fitxat, Azparren admet en un curt missatge que "estic molt content de ser part d'aquesta família, una ciutat i un equip com el Manresa que m'omple molt d'il·lusió i de responsabilitat per afrontar els reptes que tindrem al davant. Som-hi Manresa!".

Tot i que, de manera oficial, el club encara no ha anunciat cap renovació, ni contractació, aquest mateix diari va explicar fa uns dies que Azparren i el seu equip tenen emparaulada la presència d'uns catorze futbolistes de la propera plantilla i també embastada la contractació de la resta de jugadors.

De moment, el club ha dit que en els propers dies aniran oficialitzant aquestes renovacions i fitxatges, un moviment que ha de ser ràpid ja que l'inici de la pretemporada no es pot allargar gaire més enllà del proper 29 de juliol. L'entitat també està immersa en un periode de canvis, després que en l'assemblea del passat 4 de juliol els socis aprovessin la conversió del CE Manresa en societat anònima esportiva amb un capital inicial de 150.000 euros, l'emissió de 150 accions de 1.000 euros i l'obligatorietat de comprar-ne un mínim de deu.