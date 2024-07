Doble or igualadí per a l’equip estatal en l’europeu sub-17 femení (0-0, 1-0 per penals)

L'entrenadora igualadina Maria Díez ha conduït aquest dissabte l'equip espanyol sub-17 femení d'hoquei patins al títol europeu de la categoria, després de derrotar en els penals Portugal en una final disputada a Olot. En el conjunt estatal també s'ha proclamat campiona la jugadora de l'Igualada Femení HCP Abril Besa, tot i que no ha saltat a la pista en el partit decisiu.

Espanya ha hagut d'esperar als penals per reflectir la seva enorme superioritat. Les portugueses, que havien perdut per 4-1 en el duel entre tots dos equips en la primera fase, han sortit a defensar-se i han tret partit de la falta de punteria local i també de la gran actuació de la seva portera, Daniela Araujo, autora de parades impressionats. I quan ella no hi arribava, han estat els pals els que han repel·lit els xuts de Paula Roldán i Elsa Salvañà.

En els llançaments de penal, Aine Pérez ha aturat tots els portuguesos i l'únic encert de la santcugatenca Alba Costa ha donat el títol a Espanya.