Mireia Jurado i la selecció estatal sub-17 entren a les semifinals del Mundial de Mèxic

La selecció espanyola femenina sub-17 de bàsquet, en què actua la jugadora avinyonenca del Segle XXI Mireia Jurado, s'ha classificat la matinada de dissabte, hora d'aquí, per a les semifinals del Campionat del Món de la categoria que es disputa a León i a Irapuato, a Mèxic. El combinat estatal ha derrotat Austràlia per 71-58 i s'ha assegurat un lloc entre els quatre primers, en la lluita per les medalles. El rival en la penúltima ronda, a les 4.30 de la matinada de diumenge, serà Canadà, que ha passat per damunt de Finlàndia, a la qual ha derrotat per 44-82.

Jurado ha anotat un punt i ha capturat quatre rebots en poc més d'onze minuts a la pista en un duel en què les espanyoles han dut sempre la iniciativa i han anat eixamplant la distància progressivament. Al descans, el resultat era de 36-25 i, tot i una reacció oceànica en el tercer parcial, el signe del marcador ja no ha canviat. La jugadora del Movistar Estudiantes Sara Okeke, autora de 28 punts i 33 de valoració, ha estat cabdal per al triomf espanyol.

L'altra semifinal del torneig l'hauran disputat amb anterioritat, a la 1.30 de la matinada, hora d'aquí, les grans favorites, Estats Units, davant de França.