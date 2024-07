La berguedana Judit Pujols i la selecció sub-19 arriben a semifinals de l'europeu

La selecció espanyola femenina sub-19, amb la berguedana del Barça Judit Pujols de capitana, ha derrotat Alemanya per 0-2 i s'ha classificat per a les semifinals del Campionat d'Europa que s'està jugant a Lituània. El conjunt dirigit per Sonia Bermúdez, que arribava després d'empatar sense gols amb Irlanda i de perdre per 0-1 contra els Països Baixos, estava obligat a guanyar i ha sortit a l'atac, pressionant molt. L'extrem dreta Agote ha estat la més incisiva fins que ha estat una centrada xut de la lateral Noemí Bejarano la que ha sorprès la portera Moll.

Les espanyoles, a més, s'han vist afavorides per la victòria neerlandesa per 0-2 contra les irlandeses en l'altre partit i han sentenciat a quatre minuts per al final, amb una mitja volta de la madridista Pau. Espanya jugarà dimecres una de les semifinals contra Anglaterra. L'altra serà Països Baixos-França.