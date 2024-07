El CE Manresa anuncia la renovació del porter Òscar Pulido

L'endemà de fer oficial la contractació del tècnic Mikel Azparren, el CE Manresa ha iniciat el seguit d'anuncis de contractacions i renovacions de jugadors. En aquest darrer apartat s'inscriu la continuïtat del porter Òscar Pulido, un dels puntals de les últimes temporades. De fet, acometrà el setè curs al Nou Congost amb 24 anys.

Pulido, que la temporada passada es va perdre alguns partits per molèsties físiques, era cobejat per equips de Segona RFEF, però finalment es queda a Manresa per intentar de nou l'ascens de categoria. Regió7 ja va informar dies enrere que la seva continuïtat no es descartava, com tampoc les de l'altre porter, Héctor Hurtado, el defensa Moha, els centrecampistes Nil Garrido i Marc Cuello i el punta Alpha Bagayoko.